Michelle Obama, da sempre sensibile all’educazione alimentare promuove una serie su Netflix dedicata ai bambini, con due simpatici protagonisti.

Da quando, nel 2009, Michelle Obama creò un orto presso la Casa Bianca, l’ex first Lady diventò famosa per il suo sostegno alla causa dell’educazione alimentare per bambini e ragazzi.

Una volta lasciato l’incarico ufficiale però, Michelle Obama non ha dimenticato il suo impegno su questo tema e ora è pronta a riproporlo con una veste molto accattivante.

L’obesità infantile, per esempio, è un problema molto serio, non solo in America, ma anche in Italia.

Stando a uno studio le cause di questo problema sarebbero presenti già all’epoca del concepimento.

A ogni modo vediamo che cosa ha in serbo per noi Michelle Obama.

Michelle Obama e Netflix: cosa ci aspetta

Si tratta di una serie che andrà in onda su Netflix dal 16 marzo prossimo e che si intitola: Waffles + Mochi.

Fate attenzione però, perché questa non è una variante di Masterchef Junior, ma un prodotto dedicato all’educazione alimentare dei bambini in età prescolare, quindi dei piccolissimi.

Come dicevamo i protagonisti di questa serie sono due teneri pupazzi: Waffles e Mochi.

Questi due amici vivono nella Terra dei Surgelati e ambiscono a diventare chef, solo che hanno un problema con le cose che cucinano, perché sono fatte di ghiaccio.

Ad un certo punto vengono assunti dalla proprietaria di un supermercato, interpretata da Michelle Obama, appunto.

Così, Waffles e Mochi, prendendo ispirazione dalle corsie del supermercato, iniziano a viaggiare per il mondo rimanendo aggrappati a un carrello della spesa.

Ed è così che questi pupazzi incontrano celebri chef e lavorano in prestigiosi ristoranti e fattorie.

Nelle loro peregrinazioni Waffles e Mochi incontrano l’attore Jack Black, lo chef stellato Massimo Bottura e tanti altri.

Preparando piatti tipici del mondo i due compagni stringono anche tante amicizie.

A produrre questa simpaticissima serie è la Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama.

A proposito di Waffles e Mochi Michelle Obama ha dichiarato, si legge su Wired: “non potrei essere più entusiasta di far parte di questo divertente, commovente e semplicemente magico show, e non lo dico solo per via del carrello della spesa volante.”

Ha poi proseguito: “Mi sarebbe piaciuto che Waffles + Mochi fosse esistito quando le mie figlie stavano crescendo, perché è il tipo di programma divertente da seguire con tutta la famiglia, capace al tempo stesso di dare ai genitori la certezza che, guardandolo, i loro piccoli stanno imparando qualcosa.»

La serie sarà composta da 10 episodi.

Unimamme, voi la seguirete insieme ai vostri bambini?