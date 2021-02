Relazione in crisi? Lo si può capire dal linguaggio usato

Se una relazione è in crisi cambia il linguaggio. E’ quanto ha scoperto uno studio scientifico.



Il linguaggio usato sui social può mostrare se una relazione amorosa tra due persone finirà prima ancora che lo sappiano i diretti interessati. È la clamorosa scoperta fatta da uno studio scientifico americano.

Tutto dipende dal tipo di linguaggio usato sui social per scrivere i post, anche quelli che nulla hanno a che fare con la relazione amorosa ma che svelano molte cose sul loro autore. Vediamo nel dettaglio cosa hanno scoperto gli scienziati.

LEGGI ANCHE: LINGUAGGIO NEI BAMBINI: COME VIENE COINVOLTO IL CERVELLO

Il linguaggio sui social cambia quando una relazione è in crisi, la scoperta

Lo studio sul linguaggio sui social che anticiperebbe la rottura di una relazione amorosa è stato condotto dall’Università del Texas di Austin. I ricercatori hanno preso in esame i post sulla piattaforma social Reddit, molto popolare negli Stati Uniti.

Studiando il linguaggio dei post su Reddit, i ricercatori hanno monitorato la vita sociale, cognitiva ed emotiva delle persone mentre stavano affrontando la rottura di una relazione intima.

Secondo gli studiosi, alcuni marcatori linguistici possono rilevare l’imminente rottura di una relazione fino a 3 mesi prima che si verifichi, con effetti psicologici postumi che possono durare fino a 6 mesi dopo la rottura.

I cambiamenti del linguaggio sono stati riscontrati dai ricercatori anche nei forum di Reddit non legati alle relazioni affettive. Gli sconvolgimenti personali, infatti, hanno impatto pervasivo sui mondi sociali delle persone. Effetti cognitivi e sociali simili sono evidenti tra le persone che stanno attraversando un divorzio o che stanno affrontando i grandi segreti della vita. L’analisi di sottili cambiamenti in pronomi, articoli e altre parole quasi invisibili può rivelare gli effetti psicologici delle esperienze di vita, spiegano gli autori dello studio.

Utilizzando i dati di archivio del social media, i ricercatori hanno mappato il linguaggio delle persone che si stavano separando. Sono state condotte delle analisi del testo su 1.027.541 post di 6.803 utenti di Reddit che avevano pubblicato informazioni sulle loro separazioni. I post includevano la cronologia di Reddit degli utenti nel secondo anno intorno alla loro separazione, nei vari ambiti della loro vita, non solo i post relativi alla loro separazione.

LEGGI ANCHE: UN TERZO DEI BAMBINI NATI PRETERMINE HA PROBLEMI DI LINGUAGGIO

I ricercatori hanno mostrato che i marcatori linguistici di una rottura imminente erano evidenti 3 mesi prima dell’evento, raggiungendo il picco nella settimana della separazione e tornando alla normalità dopo 6 mesi. I segnali includevano:

i pronomi “io” e “noi” ,

, parole di elaborazione cognitiva (caratteristiche della depressione, focalizzazione collettiva e processo di creazione del significato, rispettivamente)

(caratteristiche della depressione, focalizzazione collettiva e processo di creazione del significato, rispettivamente) cali nel pensiero analitico (che indicano un linguaggio più personale e informale).

I modelli linguistici si mantenevano anche quando le persone pubblicavano post in gruppi non legati alle separazioni o altri argomenti sulle relazioni affettive.

Le persone che scrivevano post sulla rottura della loro relazione per periodi di tempo più lunghi erano meno equilibrate un anno dopo la loro separazione rispetto a coloro che avevano pubblicato lo stesso tipo di post per un periodo più breve.

I modelli linguistici osservati per le separazioni si ripetevano negli utenti che stavano affrontando il divorzio (5.144 utenti per 1.109.867 post) o per altri tipi di sconvolgimenti (51.357 utenti per 11.081.882 posti).

Le basi cognitive degli sconvolgimenti emotivi sono state discusse usando il linguaggio come lente.

Lo studio scientifico con il titolo di “Language left behind on social media exposes the emotional and cognitive costs of a romantic breakup“, “il linguaggio sui social media espone i costi emotivi e cognitivi della rottura di una relazione amorosa”, è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS.

Sarah Seraj, autrice principale dello studio, ha spiegato”Ancor prima di essere consapevoli che ci separeremo dal nostro partner, l’imminente separazione influenza la nostra vita e il modo in cui parliamo“, come riporta anche Focus. Senza che ce ne rendiamo conto, cambia il nostro linguaggio che diventa uno specchio del nostro stato emotivo e psicologico.

LEGGI ANCHE: IL PIANTO DEI NEONATI È NELLA LINGUA DEI GENITORI, DICE LA SCIENZA

Che ne pensate unimamme di questo studio? Avete mai pensato a quanto le vostre parole possano rivelare il vostro stato d’animo?