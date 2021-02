Il giornalista di cronaca rosa Sandro Pirrotta, durante il programma Ogni mattino, si è lasciato scappare un‘indiscrezione riguardante la seconda gravidanza di Flora Canto, compagna di Enrico Brignano dal 2014

Durante il programma Ogni mattino, in onda su tv 8 e condotto da Adriana Volpe, Santo Pirrotta si è lasciato scappare una indiscrezione che riguarderebbe l’attore Enrico Brignano e la showgirl Flora Canto. I due, infatti, avrebbero deciso di allargare la famiglia dopo la nascita di Martina, nel 2017.

Flora Canto ed Enrico Brignano in arrivo il secondo figlio

“C’è un pancino che ancora non si intravede“, ha spiegato Pirrotta. Al momento, però, il giornalista di cronaca Rosa ha detto che è ancora top secret il mese di gravidanza e, soprattutto, il sesso del bebè. Tuttavia, voci di corridoio dicono che Flora sia al quarto mese di gravidanza.

La coppia ha deciso di allargare la famiglia, dunque, dopo la nascita della piccola Martina alla quale sono molto legati. Solo poco tempo fa, infatti, Brignano aveva condiviso con i suoi followers un toccante post: “Mi ha fatto capire il senso della vita”, aveva scritto riferendosi alla figlia. Le parole di Enrico, al tempo, hanno incassato tantissimi like e commenti positivi dei suoi fan.

Ora, dunque, la coppia è pronta ad accogliere un altro figlio, non a caso, durante un’intervista avevano dichiarato di sperare che Martina “non rimanesse figlia unica”.

Flora Canto dopo il secondo figlio sogna le nozze

Il giornalista Pirrotta ha ricordato, poi, che Flora Canto aveva dichiarato qualche tempo fa: “una volta che aspetto il secondo figlio, costringerò Enrico a sposarmi”.

Secondo voci di corridoio, infatti, una volta che sarà passata l’emergenza sanitaria, la coppia deciderà di pronunciare il fatidico si.

“Desideravamo un figlio più del sì. Però ci sposeremo presto come nei film: in spiaggia, con pochi amici, con Martina che porta le fedi“, aveva fatto sapere la showgirl.

Enrico Brignano, in verità, è già stato sposato con la ballerina Bianca Pazzaglia, nel 2008. Per Flora, invece, si tratterebbe della prima volta, dato che è stata con Filippo Nardi per molto tempo ma senza mai sposarsi.

Enrico e Flora si sono conosciuti diversi anni fa e non si sono più lasciati. Parlando del compagno, la donna ha dichiarato: “Enrico mi ha conquistato con la sua dolcezza e con i suoi modi da uomo all’antica. E’ generoso e premuroso“, ha concluso.

Unimamme avevate già appreso la notizia della nuova gravidanza di Flora Canto?