Sharon Fonseca preoccupata per Blu Jerusalema: “Voi come lo usate?”

Sharon Fonseca, da neomamma, nelle sue storie Instagram è preoccupata per Blu Jerusalema. Mostrando un accessorio molto usato ha chiesto aiuto alle altre mamme.

Come tutte le neomamme, anche Sharon Fonseca è poco esperta nell’uso di alcuni accessori fondamentali nei primi mesi di un neonato. La piccola Blu Jerusalema ha tre mesi di vita e la mamma, molto spesso, condivide con la sua ampia community di followers e fans i momenti della sua crescita.

Questa volta è la Fonseca che, dopo aver chiesto aiuto alle altre mamme che, come lei, sono alle prime armi, ha fornito un consiglio indispensabile. Alcuni accessori per trasportare il neonato, infatti, molto spesso sono utilizzati in modo scorretto: questo uso scorretto può gravemente nuocere alla salute del bebè.

Ecco quali sono i consigli di mamma Sharon e come utilizzare correttamente questo accessorio molto diffuso.

Sharon Fonseca preoccupata: la colpa è di un accessorio per neonati

Sharon Fonseca è una delle neomamme più seguite del momento: dopo la nascita della piccola Blu Jerusalema, non ha mancato occasione per aggiornare i fans sulla crescita e i traguardi della piccola. Questa volta, tuttavia, la Fonseca ha sollevato un dubbio che si sono poste molte mamme alle prime armi come lei.

Al centro dell’attenzione c’è un accessorio molto utilizzato per il trasporto dei neonati che, da generazione, è acquistato dai neogenitori: l’accessorio in questione è il cosìddetto “marsupio”. Grazie a questo accessorio, infatti, è possibile tenere con sè in sicurezza il neonato durante le varie attività della giornata.

“Voi come lo usate?” ha chiesto la compagna di Gianluca Vacchi alle sue followers mostrando la piccola Blu Jerusalema avvolta dalle fasce del suo marsupio. La sua domanda ha sollevato una questione molto discussa in merito all’uso del diffuso accessorio.

Qualora indossato scorrettamente il marsupio può portare seri problemi di salute al neonato e, addirittura, provocargli dolore. Al centro di questo pericolo, lo scorretto posizionamento delle gambine del bebè. Già in passato, infatti, avevamo parlato dei pericoli causati dall’errato inserimento del neonato tra le fasce del marsupio.

A spiegarlo è anche Sharon Fonseca che, con uno schema molto semplice, ha aiutato tutte quelle mamme che si sentivano in dubbio come lei. “Dovrebbe essere indossati così, non l’avevamo indossato correttamente“, ha scritto la Fonseca dopo aver capito il pericolo corso, “il marsupio ergonomico è il migliore per lei“.

Con queste parole, la mamma della piccola Blu Jerusalema ha ringraziato tutti i suoi fans per i consigli che, questa volta, le hanno evitato un serio problema.

E voi Unimamme, conoscevate il modo corretto di indossare il marsupio? Che ne pensate?