Al GFVip, un momento emozionante ha colpito il cuore di Elisabetta Gregoraci che, in ricordo della mamma, si è lasciata andare alla commozione.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 22 Febbraio, alla concorrente Stefania Orlando è stata fatta una dolce sorpresa dalla madre. La concorrente del reality show, infatti, ha più volte raccontato di vivere un rapporto carnale con la madre, quasi simbiotico.

L’amore tra madre e figlia, infatti, è tra quelli che colpisce di più al cuore e che si collega direttamente a istinti primordiali insiti nell’uomo. Un amore che non ha lasciato indifferente nessuno, neanche Elisabetta Gregoraci che, più di una volta ha raccontato della perdita della cara mamma.

La donna, in studio, si è lasciata andare in qualche lacrima e ha ricordato sua madre, scomparsa precocemente. Ecco cosa è successo.

GFVip, Elisabetta Gregoraci in lacrime: il ricordo della mamma

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 22 Febbraio, è stato trasmesso l’incontro tra Stefania Orlando e la madre. Questo incontro commovente e carico d’amore, non ha lasciato indifferenti neanche gli ex concorrenti seduti in studio e, in particolare Elisabetta Gregoraci.

La Gregoraci, infatti, nel ricordo della madre scoparsa, si è lasciata andare in lacrime: “Scusate ma quando sento parlare di mamme io crollo. La mia è volata via troppo presto e assistere a queste scene mi fa pensare solo che le mamme dovrebbero essere eterne e vivere per sempre“.

Immediatamente, la reazione del pubblico e del web ha accolto il messaggio lanciato dalla bella show-girl. Il pubblico, infatti, ha tentato di consolarla con un lungo applauso, mentre nel web si sono diffusi moltissimi messaggi di solidarietà.

“Da lassù lei ti vede, ed è orgogliosa della figlia meravigliosa che sei, della donna che sei diventata e della mamma strepitosa che sei“, le ha scritto un fan su Twitter.

La show-girl, infatti, già nel corso delle scorse puntate aveva raccontato la storia della mamma, ammalatasi e scomparsa precocemente dopo la lunga malattia.

