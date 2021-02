Adolescenti e genitori: perché i figli dicono di non sentirsi amati?

Un nuovo studio sul rapporto genitori e figli adolescenti suggerisce come far sentire amati i figli, anche se magari ci sono situazioni di conflitto.

Unimamme, nel difficile periodo dell’adolescenza è normale che sorgano contrasti tra genitori e figli. Tutto questo nonostante l’amore che gli uni provano per gli altri.

Ciò però potrebbe portare a dei sentimenti nei ragazzi che è bene sapere.

Come far sentire l’affetto: uno studio su genitori e figli adolescenti in conflitto

Uno studio, di recente, ha indagato come si possono aiutare gli adolescenti a sentirsi amati.

Lo studio è stato pubblicato su APA PsycNet. Ecco come si è svolto:

sono stati coinvolti 150 adolescenti e i loro genitori

i ragazzi avevano tra i 13 e i 16 anni

la maggior parte dei partecipanti erano caucasici

tutti vivevano con famiglie con 2 genitori

lo studio è durato 21 giorni

un genitore, di solito la madre, ha compilato un sondaggio sul calore e sul conflitto della sua relazione col figlio adolescente

Il calore si riferiva alla quantità di lodi, di comprensione e affetto mostrato verso i figli adolescenti quel giorno.

Il conflitto, invece, include quanta rabbia e tensione esistesse tra loro.

Ai ragazzi, invece, veniva domandato quanto si sentissero amati dai genitori quel giorno.

Gli scienziati hanno scoperto che, in generale, gli adolescenti si sentivano amati a livelli tra:

alto e

moderato

ma ci sono state delle fluttuazioni durante i 21 giorni di osservazione.

Si è scoperto che, in alcuni giorni, i figli non si sentivano affatto amati dai genitori.

Come c’era da aspettarsi i ragazzi si sentivano più amati nei giorni in cui i genitori mostravano più calore e si sentivano meno amati quando c’erano più conflitti.

Nei giorni in cui i genitori erano più affettuosi il conflitto tra di loro non influenzava quanto i ragazzi si sentissero amati.

Secondo i ricercatori questi risultati sono importanti perché le esperienze emotive possono far fronte la capacità di far fronte alle cose degli adolescenti e il comportamento, aspetti che hanno ripercussioni sul loro benessere a lungo termine.

Quando gli adolescenti non si sentono amati a lungo possono essere più inclini ad avere problemi come la depressione.

Questo studio può quindi aiutare i genitori a mostrare calore ai figli nonostante i conflitti. Questo si traduce in un complimento o un abbraccio per esprimere empatia per quello che stanno pensando.

Gli esperti invitano i genitori a tenere un diario per appurare gli effetti del loro comportamento e vedere come alcuni, che comprendono mostrare affetto, alla fine fanno la differenza.

Gli scienziati riconoscono che mantenere un amore a livello emotivo va mantenuto e rinnovato quotidianamente. Per i genitori e figli adolescenti questo può essere complicato.

Genitori e figli possono trovare piccoli modi per dare e ricevere il calore che serve a mantenere l’affetto tra di loro.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi risultati?