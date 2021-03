Alberto di Monaco, a cuore aperto, sui figli gemelli Jacques e Gabriella | FOTO

Alberto di Monaco ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato, per la prima volta, dei caratteri dei figli Gabriella e Jacques, rivelando l’immagine di un padre premuroso e presente con i suoi figli.

Alberto di Monaco ha voluto rilasciare a People una rara intervista dai toni personali durante la quale ha voluto rivelare qualche dettaglio in più riguardo ai suoi figli Jacques e Gabriella.

I gemellini hanno compito sei anni il 10 dicembre scorso e stando a quanto riferisce papà Alberto hanno due caratterini ben definiti. Durante questi mesi di pandemia, tra l’altro, Alberto ha rivelato di aiutare i figli con i compiti e la didattica a distanza.

L’intervista sui figli del principe Alberto di Monaco

In una intervista a People Royals, Alberto di Monaco ha raccontato diversi dettagli riguardanti i caratteri dei due gemellini.

Parlando di Jacques, l’uomo ha raccontato che è leggermente più timido e calmo rispetto alla sua sorellina, tuttavia, “a volte fa cose anche molto buffe”.

Papà Alberto, poi, ha raccontato che il figlio è anche un grande osservatore, che ama studiare la situazione prima di agire in qualsiasi direzione.

Riguardo alla principessa Gabriella, ha detto che è un po’ più estroversa, avendo sicuramente “il dono della parlantina“. Non solo, la piccola ha la passione per il ballo e il canto e non prova alcun imbarazzo ad esibirsi davanti alle persone.

Alberto di Monaco ha poi voluto rivelare la passione dei suoi figli per la scienza e la geografia. “Abbiamo passata una fase in cui hanno voluto sapere tutto sugli oceani e i pianeti, sul sistema solare”, ha spiegato.

Mamma Charlene, non a caso, ha fatto viaggiare molto i gemellini portandoli con sé nei suoi viaggi, da New York al Sudafrica.

Ma Alberto di Monaco, nell’intervista, ha anche rivelato di aiutare i suoi figli con i compiti: “Non fanno ancora calcoli o cose del genere, altrimenti avrei avuto qualche problema!”, ha spiegato scherzosamente.

Per quanto riguarda i doveri reali, invece, ha spiegato che al momento lui e la moglie Charlene cercano di spiegare loro “di cosa si tratta nel modo più semplice possibile. Non vogliamo metterli troppo sotto ai riflettori. Per ora valutiamo di volta in volta, così per loro rimane qualcosa di speciale”, ha concluso.

