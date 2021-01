In occasione di una festa importante i reali di Monaco hanno partecipato portando i gemelli, a colpire è stata la piccola Gabriella con il suo look ed in particolare una borsa.

Unimamme, nel principato di Monaco ci sono due piccole stelle che brillano più delle altre e sono Jacques e Gabriella, i gemellini di 6 anni figli di Alberto e Charlene.

Di recente i reali hanno partecipato alla cerimonia in onore di Santa Devota, patrona di Monaco, morta sulle rive monegasche dopo le torture subite di Corsica.

In questa importante occasione, a rubare il flash dei fotografi non è stata mamma Charlène, ma la piccola Gabriella.

Royal baby: cosa ha scatenato le polemiche

La piccina ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo abbigliamento davvero sofisticato.

Gabriella infatti indossava un completo Dior, ovvero un tailleur pied de poule rosa e le sneakers, queste ultime simili a quelle del fratellino Jacques.

In testa un simpatico cappellino rosa e una borsa argento, sempre firmata.

Se il look dei reali di Monaco era apparso tremendamente trash a Natale, non è così in questa ricorrenza.

Come accennato, a colpire tutti è stata Gabriella e, in particolare, la borsa da 3000 Euro che la bimba sfoggiava con grande disinvoltura.

Si tratta di un borsa Dior con una pattina in pelle di agnello metallizzato Cannage argento con tracolla removibile.

Mamma Charlene è stata sicuramente molto orgogliosa della figlia, tanto da dedicarle un post con foto sul suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha scritto: “that’s my girl”.

Non tutti però hanno visto bene il look super griffato della bambina e sui social sono piovute le critiche.

Questo episodio ci ricorda quando a settembre i followers di Flavio Briatore notarono il look back to school da migliaia di Euro del piccolo Nathan Falco.

Per quanto riguarda Gabriella di Monaco, molti utenti hanno scritto: “Troppi soldi per un outfit di una piccola bambina“, oppure “che spreco di soldi”.

Bisogna sottolineare però che, in questo caso, la casa monegasca è legata in modo particolare al brand Dior, perché fu Grace Kelly a inaugurare il primo negozio del noto brand in Avenue Montaigne a Parigi. La nonna di Gabriella, naturalmente, vestì Dior in molte occasioni.

Alcuni utenti hanno sottolineato che un’altra royal baby, Charlotte Cambridge, a volte indossa abiti low cost, come quelli del marchio Zara, come si legge su Il Corriere.

Unimamme e voi cosa ne pensate della questione?