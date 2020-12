Alberto di Monaco kitsch a Natale: il look è un inno al trash

Reali di Monaco: look casual a Natale dopo la cartolina di auguri super chic.

L’altra famiglia reale che in Europa fa parlare di sé sulle cronache rosa e di gossip è quella dei reali di Monaco, la famiglia Grimaldi, guidata oggi dal Principe Alberto II, succeduto al vertice del Principato di Monaco a suo padre Ranieri III e figlio della celeberrima attrice Grace Kelly. Dopo anni di gossip sulle sorelle Caroline e Stéphanie, soprattutto sulle loro vicende amorose, oggi è Alberto con la moglie Charlène e i gemellini Jacques e Gabriella al centro della scena.

Qualche giorno fa abbiamo visto la famiglia reale nella tradizionale cartolina degli auguri di Natale, una immagine di eleganza, lusso e sfarzo che contrastava nettamente con quella decisamente più informale della Royal Family Windsor, con il futuro re del Regno Unito, il Principe William, insieme alla moglie Kate e ai figli George, Charlotte e Louis.

Ora che l’ufficialità delle feste è passata, tuttavia, anche la famiglia reale di Monaco si è concessa qualche libertà e non ha disdegnato di mostrarsi in pubblico in abiti decisamente più comodi e informali. Ecco le foto.

Reali di Monaco: look casual a Natale, le immagini

Un buffo maglione natalizio tutto rosso e addirittura le Crocs ai piedi. È l’incredibile ritratto natalizio del Principe Alberto di Monaco, apparso in una mise davvero insolita e curiosa nelle foto di famiglia di questi giorni di festa. Un look decisamente lontano da quello a cui siamo abituati dalle foto ufficiali, che mostrano Alberto sempre in completo scuro, impeccabile ed elegantissimo. Così come nella foto per la cartolina degli auguri di Natale.

In casa, però, anche un principe si toglie gli abiti formali per stare comodo nei giorni di festa con la famiglia. Così, possiamo vedere un divertente e sorridente Principe Alberto vestito tutto di rosso da capo a piedi, con giacca rossa, maglione rosso, pantaloni rossi e Crocs rosse al posto di eleganti mocassini. È la foto dell’album di Natale di famiglia, che la principessa consorte Charlène ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nell’immagine appare anche la sorella di Alberto, la principessa Stéphanie con i suoi figli. Tutti insieme vestiti informali, in comodi pantaloni o gonne morbide e maglioni natalizi. Ad indossare i classici maglioni con motivi di Natale sono il Principe Alberto, Stéphanie e sua figlia.

Una renna sul maglione della figlia di Stéphanie, dei bastoncini di zucchero, pacchetti regalo e altri motivi sulla maglia di quest’ultima e la classica esclamazione di Babbo Natale “Ho, ho, ho” stampata sul maglione di Alberto, che si intravede dalla giacca rossa su cui è appuntata una spilla a ghirlanda di Natale. Quello che più stupisce di Alberto, comunque, sono le sue Crocs rosse, mai vista finora indossate da un principe in un palazzo reale.

Non finisce qui, Alberto di Monaco si è messo in posa per un’altra foto divertente, questa volta con i figli, in cui indossa anche un cappello di Babbo Natale, con la scritta in francese “Joyeux Noël”, “Buon Natale”, e un paio di buffi occhiali con la montatura a forma di renne.

Anche per le famiglie reali arriva il momento del relax e degli scherzi in famiglia. Non più rigide e formali come un tempo, quasi “imbalsamate”, ma più sciolte e informali, come tutte le famiglie del mondo.

I figli di Alberto e Charlène, i gemellini Jacques e Gabriella, hanno sei anni e quest’anno hanno cominciato la prima elementare.

Che ne pensate unimamme di queste foto casual dei reali di Monaco?