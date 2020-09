Anche i piccolo reali del Principato di Monaco tornano a scuola, come tanti altri bambini in tutto il mondo.

Unimamme, per i bambini di tutto il mondo stanno ricominciando le lezioni, anche per i figli dei reali.

Jacques e Gabriella di Monaco: scatto virale

Solo poco tempo fa vi avevamo parlato dei reali pronti a tornare a scuola. Tra di loro vi erano anche George e Charlotte di Cambridge, oggi invece vi parliamo de piccoli Jacques e Gabriella di Monaco, figli di Alberto di Monaco e Charlene Wittstock.

Quest’estate alcuni membri della famiglia reale si sono ammalati di coronavirus, la sorellastra Jazmin Grace e lo stesso Alberto di Monaco, padre dei gemelli. Per questo fa un po’ impressione vedere i piccoli con la divisa scolastica e la cartella, ma senza mascherina.

A condividere lo scatto è lo stesso palazzo reale di Monaco, su Facebook. Nell’immagine si vedono i piccoli Jacques e Gabrielle che indossano la divisa, pantaloni neri e maglietta bianca per lui, maglietta bianca e gonna nera per lei, pronti per la scuola.

I due bambini non indossano la mascherina perché, avendo meno di 6 anni non ne hanno l’obbligo. Questo dicono i protocolli sanitari, ma la prudenza non sarebbe mai troppa considerando che papà Alberto si è ammalato.

Per il resto l’aspetto di Jacques e Gabriella somiglia a quello dell’anno scorso, persino la cartella è la stessa. Lo scatto ha ottenuto 5391 Like e centinaia di commenti che auguravano ai gemelli un buon rientro a scuola.

Quest’estate i bambini sono stati in Corsica con i genitori che festeggiavano i 9 anni di matrimonio e 15 di trono. Ormai però le vacanze sono un solo un ricordo anche per loro.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo bello scatto? Avete visto come sono cresciuti?

