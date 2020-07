Charlene di Monaco, mamma e sportiva per una giusta causa | FOTO

La principessa Charlene di Monaco condivide su Instagram uno scatto in cui sorride insegnando nuoto a un bambino.

Unimamme, ci eravamo troppo abituate all’immagine della Principesssa di Monaco, Charlene Wittstock, in pose molto austere, tanto da guadagnarsi, da una parte della stampa, il soprannome di “principessa triste”, di recente però, l’ex campionessa di nuoto ci ha stupito.

Charlene di Monaco torna al nuoto: lo scatto che fa simpatia

Sul profilo Instagram della Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa è comparsa una foto che mostra la moglie di Alberto di Monaco sorridente e rilassata mentre, in piscina, insegna a nuotare a un bambino. Nel commento all’immagine vi è scritto: “come nuotatrice professionista e madre devota la Principessa di Monaco comprende l’importanza di insegnare ai bambini l’importanza di nuotare e le abilità per affrontare l’acqua in sicurezza”.

La Principessa monegasca ha dato vita a questa fondazione per mettere termine alle morti e disabilità dei piccoli a causa dell’annegamento. La sua Fondazione ha già toccato le vite di migliaia di persone in moltissime nazioni: dell’Africa, Asia, Europa, non solo promuovendo la sicurezza in acqua, ma creando anche una piattaforma per migliorare le vite dei bambini attraverso i valori dello sport. La Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa è attualmente attiva in 16 Paesi, con più di 59 progetti e 193159 beneficiari. Oltre a insegnare a nuotare e affrontare l’acqua in sicurezza la fondazione promuove lo sport in generale e l’educazione. I benefici associati allo sport sono innumerevoli e universali, la lealtà, il lavoro di squadra, la dedizione, la perseveranza. La fondazione crea piattaforme per rendere accessibile lo sport ai bambini, per aiutarli a crescere e svilupparsi in modo sano. La Princess Charlene of Monaco Foundation South Africa aiuta anche gli atleti che hanno fondi limitati, sovvenzionandoli nell’allenamento e nella competizione nelle discipline prescelte. Tra i programmi, per esempio, c’è il Monaco Rugby Exchange che prevede una partnership con il South African Rugby Legends Association e che consente ai giovani giocatori di rugby di visitare i rispettivi Paesi e giocare in campionati internazionali.

Come dicevamo la Principessa Chalene è una vera ex campionessa di nuoto che nel 2000 ha persino partecipato alle Olimpiadi, aveva però rinunciato alle gare a causa di un infortunio alla spalla, ma nonostante gli impegni derivati dal suo ruolo e i suoi due piccoli Gabriella e Jacques, non ha rinunciato alla sua grande passione, che è quella del nuoto. Voci di corridoio sostengono che la Principessa Charlene sia insoddisfatta e infelice del matrimonio con Alberto di Monaco, ma pare che lei non presti attenzione a questo gossip non voluto.

A proposito del suo consorte aveva detto, in pubblico: “sei un principe di cuore e del mio cuore”. Lo stesso Principe di Monaco aveva aggiunto che, come tante famiglie anche loro sfruttavano il fine settimana per fughe nella natura coi figli. Unimamme, voi cosa ne pensate di queste due belle foto e di questa nuova immagine di sé data da questa principessa?



