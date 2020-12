La cartolina di Natale della Royal Family di Monaco con i gemellini. Gli auguri di Alberto e Charlène.

Non solo Windsor c’è anche un’altra famiglia reale attentato glamour che attira le cronache rosa e di gossip: i reali di Monaco. Il Principe Alberto di Monaco e la moglie Charlène sono ai vertici di uno degli Stati più piccoli d’Europa, ma tra più antichi e prestigiosi.

Come la Royal Familty di William e Kate con i figli, anche Alberto e Charlène e i loro gemellini Jascque e Gabriella hanno mandato i loro auguri di Natale con una cartolina di famiglia. La Royal Family di Monaco ha scelto uno stile decisamente più elegante e regale, rispetto all’understatment di William e Kate, ritratti con i loro bambini in jeans e maglione. Di seguito la foto cartolina.

La cartolina di Natale della Royal Family di Monaco con i gemellini

Anche il Principe Alberto di Monaco e la moglie Charlène hanno fatto i loro auguri di Natale ai cittadini del loro Principato con una cartolina di famiglia, che li ritrae insieme ai loro gemelli di 6 anni, Jaqcues e Gabriella. La Royal Family di Monaco ha scelto uno stile decisamente sfarzoso ed elegante, più istituzionale e “regale” di quelli più informale e familiare scelto invece da William e Kate. Il gossip si è già sbizzarrito nel confronto ma entrambi gli stili si possono apprezzare. Del resto, ognuno ha il proprio.

Sulla pagina Facebook ufficiale del Palazzo del Principe di Monaco è stato pubblicato ieri un video che mostra la cartolina di auguri di Natale della Royal Family monegasca, tra le decorazioni dell’albero di Natale. In didascalia il messaggio con cui “il Principe Alberto II e la Principessa Charlène con i loro bambini, il principe ereditario Jacques e la Principessa Gabriella augurano un Buona Natale e Felice Anno Nuovo”.

“Possa lo spirito del Natale essere con voi nel Nuovo Anno / Vi auguriamo un Buon Natale e Felice Anno Nuovo 2021”, è il messaggio che si legge sulla cartolina di auguri.

La foto per la cartolina di auguri è stata scattata nella Sala degli Specchi del Palazzo Reale di Monaco. Alberto e Charlène, stanno in piedi accanto all’albero di Natale, mentre i gemellini stanno seduti davanti a loro. I colori dominanti sono l’argento, l’oro e il bianco, con un tocco di azzurro per l’abito di Charlène e di grigio scuro lucido per Alberto e il figlio Jacques.

Charlene è elegantissima nell’abto di colore azzurro ghiaccio con la stampa di un motivo vegetale. Alberto indossa un completo grigio scuro lucido e una cravatta color argento. Il principino Jacques indossa una giacca di una tonalità di grigio più chiaro, un papillon nero e pantaloni neri. Mentre la principessina Gabrielle sembra davvero uscita da una favola con il suo abito tutto di tulle di un rosa pallido impalpabile, quasi bianco, e scarpe ballerine dorate.

Anche l’albero di Natale accanto alla Royal Family ha le decorazioni color bianco e argento, con un tocco d’oro. Così come dorati sono gli stucchi alla parte sullo sfondo, mentre la tenda alla finestra è color verde-azzurro. Una composizione cromatica equilibrata e piacevole alla vista.

Anche per la Royal Family di Monaco le feste di Natale saranno trascorse in una ristretta cerchia di persone. Il Principe Alberto ha detto alla rivista People che non ci sono vacanze in programma ma una “stay-cation”, ovvero una vacanza sul posto, tra Monaco e Roc Agel, la montagna delle Alpi Marittime a due passi dal Principato, in territorio francese, da sempre luogo di vacanza famiglia reale monegasca. Sarà anche per loro un Natale diverso, all’insegna della sicurezza ma “il più possibile piacevole per i bambini”, ha spiegato Alberto. Gli altri membri della famiglia saranno incontrati in piccoli gruppi al Palazzo Reale, ma non ci saranno grandi raduni, ha rassicurato il Principe.

Che dite unimamme, vi è piaciuta la cartolina di auguri della Royal Family di Monaco? Preferite questa o quella di Williame Kate?