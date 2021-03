Fiorello papà in lacrime per la figlia: “questa è una sofferenza”

Durante la conferenza stampa per Sanremo Fiorello si è commosso parlando della figlia e spiegando che la sua è una preoccupazione comune.

Fiorello-fonte rosario_fiorello- InstagramUnimamme ieri sera ha preso il via la nuova edizione del Festival di Sanremo, tanto atteso, soprattutto quest’anno perché nel 2020 segnò l’ultimo avvenimento di intrattenimento a vasta risonanza prima che il nostro Paese sprofondasse nell’emergenza Covid.

Come l’anno scorso lo showman Rosario Fiorello si è presentato sul palco dell’Ariston e successivamente ha tenuto una conferenza stampa che verrà ricordata a lungo.

Fiorello: il discorso da padre preoccupato per la figlia

Il Covid ha sottratto a tutti molte cose, ma è ai ragazzi e ai bambini, che sta rubando di più. A loro questa malattia ha tolto la scuola, lo sport, tutte le attività ricreative, la compagnia degli amici, quella dei nonni. ecc..

Ed è proprio a loro che sono andati i pensieri di Fiorello nella serata inaugurale del festival della musica italiana.

Ecco che cosa ha detto lo showman ai giornalisti presenti: “ho una figlia adolescente e soffro per lei. Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando usciva da scuola.

Fiorello, spalla di Amadeus ha aggiunto: “sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina adolescente chiusa in casa dalla mattina alla sera”.

Prima di pronunciare queste parole Fiorello si è addirittura commosso.

Vicino a lui il presentatore Amadeus era d’accordo al 100% con il collega infatti ha dichiarato che anche lui si trova nella stessa situazione perché ha un figlio di 12 anni che non può andare a trovare nessun amico. “Per loro è devastante” ha commentato Amadeus dicendo di essere commosso per la prima puntata del Festival, ottenuta superando una difficoltà dopo l’altra.

“Ci divertiamo, siamo felici e orgogliosi di quello che stiamo facendo”.

Ricordiamo che Fiorello si è sposato ne 2003 con Susanna Biondo ed è papà di Angelica, nata nel 2006. In realtà le figlie sono due, una nata dal precedente matrimonio della moglie, Olivia che lui considera la sua prima figlia.

Fiorello ha voluto toccare un tema di atualità ispirato dalla sua situazione personale, peraltro riportando considerazioni largamente condivise.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle dichiarazioni di Fiorello?