Dopo la sua vittoria ai Golden Globes, sul palco di Sanremo si è esibita Laura Pausini: la cantante che ha portato l’orgoglio italiano nel mondo.

Laura Pausini è uno dei personaggi della musica italiana più conosciuti al mondo. Ma non solo, la donna, mamma della piccola Paola, ha da poco trionfato con una grande vittoria ai Golden Globes, portando l’orgoglio italiano nel mondo.

Il brano che ha fatto trionfare la donna è tratto dalla colonna sonora del film La vita davanti a sè, capolavoro del regista Edoardo Ponti e interpretato da una magnifica Sophia Loren. Tornata sul palco di Sanremo come ospite, la cantante si è esibita in Io sì, il brano che l’ha vista trionfare in ambito internazionale.

“Laura Pausini col mantello per farci capire chi è la super eroina della musica italiana“, si legge dal web. Ecco tutti i dettagli di questa magnifica esibizione.

Sanremo 2021, dopo i Golden Globes Laura Pausini trionfa ancora

Una donna semplice, che si è emozionata davanti a una platea priva di pubblico ma piena di palloncini, eppure un’artista dall’inestimabile successo. Laura Pausini è tornata sul palco di Sanremo come ospite e, con il suo brano, è riuscita provocare forti emozioni ai telespettatori.

In questa particolare edizione di Sanremo, la cantante conosciuta in tutto il mondo, è stata ospite dopo il suo trionfo ai Golden Globes e, proprio sul palco del teatro Ariston, la Pausini si è esibita di nuovo in Io sì, la canzone che ha decretato il suo successo.

“Orgoglio italiano nel mondo“, è stata così definita dalla critica che l’ha ampiamente acclamata. “Strano che una canzone cantata da un’italiana sia nominata a un premio in America. Non mi aspettavo di vincere“, ha commentato Laura emozionatissima e con la voce tremante.

Alla fine della performance la cantante, che da giovanissima aveva mosso i primi passi su quello stesso palco, si è commossa. Tuttavia, è bastata una gradita performance di Fiorello e Amadeus per rialzare il morale della serata e, con un apprezzato teatrino con Amadeus ballerino, Laura Pausini si è cimentata in “The Rythm of the Night”.

“Laura Pausini regina del mondo da vent’anni, addirittura vincitrice di un Golden Globe, che si emoziona davanti a una platea di palloncini. L’umiltà di questa donna“, si può leggere ancora sul web. Il segno che un’artista amata e apprezzata da tutto il mondo come lei, ha lasciato nei cuori di chi la segue da sempre.

E voi Unimamme, avete seguito Sanremo? Che ne pensate?