La conduttrice Elisa Isoardi sarà tra i prossimi naufraghi de “L’Isola dei Famosi” e in un’intervista, la donna ha parlato delle sue aspettative e di un suo grande desiderio: diventare mamma.

Il prossimo 15 Marzo partirà la nuova avventura dei naufraghi di Canale 5 con la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il noto reality show condotto da Ilary Blasi. Tra i concorrenti di questa edizione c’è Elisa Isoardi.

La famosa conduttrice di Rai Uno, prima dell’esperienza, si è confidata in un’intervista senza peli sulla lingua con il settimanale Oggi. La donna ha raccontato tutte le sue aspirazioni e i suoi desideri, tra cui quello più grande: la maternità.

L’avventura su Rai Due, infatti, sarà per la donna come un percorso di rinascita personale. Ma scopriamo di più, ecco cosa ha raccontato la Isoardi ai giornalisti di Oggi!

Elisa Isoardi, dall’Isola dei Famosi al suo più grande desiderio: la maternità

Alla ricerca di una nuova vita, la bella Elisa Isoardi sarà tra i naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in onda dal 15 Marzo su Canale 5. La donna, ha confidato a un’intervista per il settimanale Oggi del difficile periodo dopo la rottura con il suo storico fidanzato, l’attuale Senatore Matteo Salvini.

“Con Salvini siamo rimasti in buoni rapporti, quando capita ci si scambia un messaggio ma niente di più. Ho svoltato, e dopo i tre anni che mi sono serviti a metabolizzare l’addio, sto bene, mi sento pronta a un nuovo amore“, ha raccontato la conduttrice ai giornalisti che l’hanno intervistata.

La donna, ha confessato di avere un grande desiderio nascosto nel cuore e per descriverlo non ha usato mezzi termini: “Il mio non sarà affatto un naufragio, tenterò di seminare le radici di una nuova vita. La mia sarà l’Isola della rinascita“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi, infatti, si è dichiarata pronta per diventare mamma: la maternità, un suo grande desiderio, la svolta nella sua vita alla quale non aveva mai pensato. “In queste settimane, per la prima volta, grazie a un mio amico diventato papà ho avvertito un nuovo desiderio: ho proprio avvertito per la prima volta il desiderio di maternità“.

La stessa conduttrice (che secondo alcuni a breve approderà su Mediaset), ha sempre avuto un legame molto forte con la madre. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, la donna ha potuto riabbracciare la madre Irma solo lo scorso Dicembre. Un incontro che è stato documentato dalle numerosissime stories pubblicate dalla Isoardi sul suo profilo Instagram.

Un’avventura, che si spera, possa portare luce nella vita della bella conduttrice.

E voi Unimamme, conoscevate questa vicenda? Che ne pensate?