Nudità su Instagram: ecco quali sono consentite e perché

Instagram, uno dei social più usati del momento, ha deciso di essere meno restrittivo in merito alla nudità presente in foto o video. La decisione arriva dopo le richieste di Facebook Oversight Board, organo indipendente di Facebook con lo scopo di individuare squilibri relativamente al regolamento.

Stando a quanto riferito dal gruppo Facebook, Instagram si appresta a diventare più permissivo alla possibilità di mostrare nudità, nelle foto e nei video.

In particolare, si è fatto sapere che sono state accettate le richieste fatte dagli utenti. La Commissione di sorveglianza, l’Oversight Board, infatti, aveva avanzato ad Instagram ben 17 richieste riguardanti il funzionamento del noto social. La maggior parte di queste richieste, appunto, è stata accolta, almeno parzialmente.

La novità sulle nudità su Instagram

L’aspetto più importante delle novità di queste ore è, senza dubbio, quella relativa alla rappresentazione della nudità nei post di Instagram.

Stando a quanto annunciato in queste ore, infatti, il social applicherà delle misure meno restrittive in questo senso.

Leggi anche: BAMBINI SESSUALIZZATI SUI SOCIAL, SCOPPIA LA POLEMICA PER IL CASO BENNY G

In particolare, gli algoritmi e i moderatori del social si impegneranno a distinguere se i contenuti postati presentano nudità inerenti a questioni di salute e benessere.

Contenuti riguardanti tematiche come ad esempio l’allattamento, la nascita, il parto, consapevolezza del tumore al seno, non saranno più soggetti a moderazione.

Non solo, saranno sottratti a controlli di moderazione anche le foto di nudo per protesta.

Facebook Oversight Board aveva anche espresso il suo parere riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale per quanto riguarda la moderazione dei contenuti sulle piattaforme del gruppo.

Nello specifico, era stato chiesto l’intervento in merito a due aspetti:

consentire agli utenti di fare ricorso per decisioni assunte dagli algoritmi, chiedendone la rivalutazione da parte dei moderatori;

agli utenti di fare ricorso per decisioni assunte dagli algoritmi, chiedendone la rivalutazione da parte dei moderatori; informare gli utenti quando i contenuti di loro proprietà sono stati rimossi dall’algoritmo e non da un persona in carne ed ossa.

Per quanto riguarda il primo punto, il gruppo Facebook ha fatto sapere di stare valutando la possibilità di attuare la richiesta.

Per il secondo, invece, è stato annunciato l’arrivo di un test per valutare se l’intervento in tale direzione possa impattare in maniera positiva sull’esperienza di utilizzo del social.

Leggi anche: DIVIETO DELL’UTILIZZO DI FILTRI SU INSTAGRAM PER LE PUBBLICITA’: LA SCELTA GIUSTA

Unimamme cosa ne pensate di questa novità riguardante il noto social Instagram? Non è forse una vittoria schiacciante dei movimenti che chiedono di non oscurare immagini di donne che allattano i figli, ma è un passo in tale senso.