Il papà di Meghan Markle: le parole della figlia a Oprah

Proseguono le rivelazioni di Meghan Markle a Ophra Winfrey in una nuova clip.

Unimamme, le recenti rivelazioni di Meghan Markle e del principe Harry hanno causato un terremoto a Buckingham Palace.

I duchi del Sussex hanno avuto una lunga intervista con Oprah Winfrey e, ma a causa dei tempi televisivi non tutto è stato incluso nel programma trasmesso in America sulla CBS.

Dall’intervista shock commentata anche da Buckingham Palace con un comunicato risalente a ieri sera, è rimasta esclusa una parte molto importante.

Si tratta delle dichiarazioni riguardanti il padre della duchessa del Sussex, Thomas Markle.

Vi ricordiamo che il padre di Meghan non partecipò alle nozze risalenti al 2018, perché aveva venduto alcune foto della futura moglie di Harry ai tabloid britannici.

In una clip finora inedita pubblicata sul profilo Cbs This Morning su Twitter si può sentire la duchessa del Sussex commentare: “mi sono sentita tradita e ferita”.

“‘I just need you to tell me. And if you tell me the truth, we can help.’ And he wasn’t able to do that.” — Meghan, Duchess of Sussex, on a conversation she had with her father regarding tabloids #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/XhPwGM0Uvl

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021