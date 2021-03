Il 10 marzo è l’onomastico di chi si chiama Macario. Scopriamo il significato del nome e la vita del santo ricordato oggi.

Il nome, poco diffuso in Italia, deriva dal grecoMakarios) che significa letteralmente “benedetto”, “felice”. Per il suo significato, si diffuse già nei primi ambienti cristiani, grazie anche al suo valore di buon augurio.

Chi porta questo nome è una persona buona e ottimista. Molto simpatica, è l’anima della compagnia per il suo umorismo contagioso.

Variante:

Cario

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 7

colore: verde

pietra: lapiszallulo

metallo: oro

Il Santo del Giorno: San Macario

Per quanto riguarda il santo, il 10 marzo, si festeggia San Macario vescovo di Gerusalemme.

Della sua adolescenza si sa molto poco, di lui si conosce la sua vita successiva al 313, anno in cui diventa Vescovo di Gerusalemme.

Macario viene mandato a Gerusalemme per occuparsi della ricostruzione della città, rasa al suolo nel 135 durante la diaspora ebraica, sotto il comando dell’Imperatore Adriano. Il suo primo passo è quello di abbattere il Campidoglio per far tornare visibili il monte Golgota, il Calvario e il Santo Sepolcro.

Nel 325, durante il Concilio di Nicea, Macario, chiede all’Imperatore Costantino di poter distruggere i templi pagani costruiti nella Città Santa per volontà di Adriano. L’imperatore acconsente e ordina di costruire su quel luogo una chiesa, la odierna Basilica Cristiana del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

Intorno al il 325, sempre per volontà dell’imperatore Costantino, Macario accompagna la madre Elena dell’imperatore a Gerusalemme per aiutarla nella sua fortunata ricerca della croce su cui crocifissero Gesù.

Non si conosce la data della sua morte ma risale sicuramente a prima del concilio di Tiro nel 335 al quale partecipa il suo successore Massimo.

Secondo quanto riportato si ritiene che il sia stato tra l’altro uno degli autori del “Credo”.

Nel Martirologio Romano, che è il libro dove si ricordano tutti i santi, al 10 marzo si legge: “Commemorazione di san Macario, vescovo di Gerusalemme, per esortazione del quale i luoghi santi furono riportati alla luce da Costantino il Grande e da sua madre sant’Elena e nobilitati con la costruzione di sacre basiliche”.

San Macario è considerato patrono dei pasticceri.

E voi unimamme conoscevate questo santo? Vi piace il nome?