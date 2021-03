Vaccinati senza mascherine né distanziamento, le nuove linee guida dei CDC americani.



Grande novità che farà piacere a tutti ma che ancora non è per tutti. I vaccinati contro il Covid-19 potranno smettere di indossare le mascherine e di osservare il distanziamento fisico. A un anno dall’inizio della pandemia sembra quasi un sogno.

Invece è tutto vero e sono le nuove linee guida dei CDC, Centers for Disease Control and Prevention, americani. Al momento, tuttavia, è una concessione che vale solo per alcuni e in alcune precise situazioni. Ecco cosa bisogna sapere.

LEGGI ANCHE: VACCINAZIONI COVID, NEL LAZIO INIZIANO QUELLE PER I SETTANTENNI

Vaccinati senza mascherine né distanziamento, le indicazioni dei CDC

Le persone pienamente vaccinate potranno stare insieme tra di loro senza indossare la mascherina e senza osservare il distanziamento fisico, anche nei luoghi al chiuso. Si tratta del nuove indicazioni dei CDC americani che per il momento valgono solo negli Stati Uniti e solo tra persone completamente vaccinate, ovvero che hanno ricevuto anche la seconda dose del vaccino.

Non solo, i nonni pienamente vaccinati potranno incontrare i loro nipotini e abbracciarli. Il CDC, infatti, ha spiegato che le stesse indicazioni – niente mascherina né distanziamento – valgono per le persone vaccinate che incontrano persone non vaccinate ma a basso rischio di contrarre forme gravi di Covid-19. Come è appunto il caso dei nonni che incontrano figli e nipoti non vaccinati e sani.

Una persona può considerarsi pienamente immunizzata dal Coronavirus dopo circa due settimane dalla somministrazione della seconda dose del vaccino. Lo spiegano funzionari sanitari americani. Infatti, di norma occorre del tempo dalla vaccinazione prima che l’immunizzazione abbia effetto.

Solitamente per i vaccini in genere questo tempo è di una settimana o dieci giorni. Per prudenza meglio aspettarne due. Questa circostanza spiega anche perché non c’è niente di insolito se una persona si contagia subito dopo aver fatto il vaccino. Perché ancora non era immunizzata.

In Italia e in Europa, sono state pienamente vaccinate ancora poche persone e di fatto queste nuove regole sono ancora inapplicabili ma potrebbero diventarlo non appena sarà stato vaccinato un numero importante di anziani. Poi molto dipenderà anche dalle indicazioni delle nostre autorità sanitarie.

VACCINI ANTI COVID: QUALI SONO I POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI

Le precisazioni dei CDC

Nel frattempo, tutte le persone vaccinate, anche con la seconda dose, dovranno comunque continuare a indossare la mascherina, evitare gli assembramenti e mantenere il distanziamento quando si trovano in luoghi pubblici e in presenza di persone non vaccinate. Regole che valgono sia per l’Europa che per gli Stati Uniti. Come hanno ribadito i CDC, che inoltre raccomandano alle persone vaccinate di sottoporsi comunque a un test per il Covid se dovessero avere i sintomi tipici della malattia. In alcuni casi, anche se minoritari, il vaccino potrebbe non avere effetto.

Il CDC spiega, infatti, che sebbene i rischi di contrarre il coronavirus Sars-Cov-2 e sviluppare la malattia Covid-19 non siano da escludere nemmeno nelle persone pienamente vaccinate, così come anche il rischio di infettare gli altri, l’allentamento di alcune restrizioni, a cominciare dall’isolamento sociale, può avere effetti benefici. Conta, infatti, anche il benessere sociale degli individui.

In ogni caso, le nuove linee guida dei CDC sono un segno positivo e di speranza in un momento ancora molto difficile.

Negli Stati Uniti le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose del vaccino sono più di 31 milioni, circa il 9% di tutta la popolazione. Ancora pochi, fanno notare i media americani, ma comunque sulla buona strada. Per molti cittadini ora c’è anche la possibilità di ricevere le visite dei nipotini senza paure e soprattutto senza mascherine né distanziamento, tornando a quei rapporti umani di vicinanza e contatto che al momento ci sembrano ancora impossibili.

Inoltre, i CDC ritengono, sulla base di alcuni studi, che queste nuove concessioni per le persone pienamente vaccinate convinceranno molti a vaccinarsi, anche i più esitanti. Tutti vogliono tornare a una vita normale, potendo incontrare le persone care liberamente e senza più restrizioni. I CDC ritengono che la capacità delle persone vaccinate di tornare gradualmente a una vita normale migliorerà il loro benessere e potrà migliorare l’accettazione della pratica vaccinale.

I vaccini che vengono somministrati negli Stati Uniti sono quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna, a mRNA. Ora anche quello di Johnson & Johnson che è stato appena approvato dalla FDA e che a differenza dei primi due si basa sul vettore virale dell’adenovirus.

LEGGI ANCHE: LA RISPOSTA AI VACCINI NON È UGUALE PER TUTTI: LO STUDIO

Che ne pensate unimamme di queste nuove regole applicate negli Stati Uniti? Non vedete l’ora che siano possibili anche da noi?