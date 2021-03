Dopo un mese, anche l’avventura delle reclute de La Caserma è giunta al termine: nell’ultima puntata sono stati annunciati i vincitori. Ecco qual è stata la squadra migliore.

Con la puntata andata in onda il 10 Marzo, è giunta alla fine l’avventura delle giovani reclute di Levico Terme che si sono messe alla prova in La Caserma, il nuovo docu-reality di Rai Due che ha riscontrato un grande successo. Diversi ragazzi e ragazze d’età compresa tra i 18 e i 24 anni si sono messi alla prova vestendo i panni di un militare dello scorso secolo.

Stili di vita totalmente cambiati, abitudini alimentari diverse, tagli di capelli, prove di coraggio e lezioni difficili: quello che questa esperienza ha lasciato ai ragazzi è stato uno stile di vita differente e nuovi valori. Le reclute hanno superato i propri limiti, mettendosi spesso alla prova e ne sono uscite migliori.

L’ultima puntata de La Caserma è cominciata tra la commozione dei ragazzi che non volevano salutare i propri compagni d’avventura e si è conclusa con l’annuncio della squadra vincitrice e dei migliori che si sono distinti. Ecco chi sono i vincitori della prima edizione de La Caserma.

La Caserma, l’ultima puntata: ecco chi sono i vincitori

“Siamo entrati da sconosciuti e ne siamo usciti da fratelli“, l’ultimo saluto dei partecipanti de La Caserma è stato difficile e sofferto. I ragazzi protagonisti di questo esperimento, infatti, non volevano abbandonare i propri compagni d’avventura.

Dopo una sorpresa inaspettata con l’ingresso di Elettra Lamborghini in caserma, è arrivato il momento dell’ultima notte e dei saluti finali. Una notte travagliata in cui le giovani reclute hanno deciso di scrivere una lettera di ringraziamento ai propri istruttori.

Ma chi ha vinto questa prima edizione de La Caserma? Allo squillare delle trombe i ragazzi si sono radunati per l’ultima volta dinnanzi alla bandiera italiana, innalzata nel cortile dello stabilimento di Levico Terme. Gli istruttori hanno poi letto i nomi di coloro che si sono distinti.

La squadra migliore e vincitrice di questa prima edizione è stata la squadra blu; il miglior caposquadra è stato Nicholas Lapresa, mentre il miglior vice caposquadra è stata Elena Santoro. Ma non è tutto qui.

Migliori reclute:

Alessandro Badinelli

William Lapresa

Luca Fiorentini

Simone Peroni

Le reclute che hanno ottenuto un grande miglioramento rispetto al momento del loro ingresso:

George Ciupilan

Omar Hussain

Elia Cassardo

“Ci avete mostrato la capacità di essere collaborativi e solidali. Da domani ricomincia la vostra vita e spero che mettiate in opera gli insegnamenti appresi qui: avere rispetto degli altri e di voi stessi. Ricordatevi che per poche settimane, siete stati anche voi dei valorosi soldati“, ha concluso l’istruttore con un discorso per i suoi ragazzi.

Si conclude così questa prima esperienza con la caserma di Levico Terme.

E voi Unimamme, avete seguito il reality? Che ne pensate?