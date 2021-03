Piano vaccinale anticovid: “tutti vaccinati per l’estate”

Il nuovo piano vaccinale messo appunto dal Generale Francesco Paolo Figliuolo si propone l’obiettivo di vaccinare tutti gli italiani entro l’estate. Un obiettivo a dir poco ambizioso che il Generale ha annunciato durante la visita di Draghi al centro vaccinale di Fiumicino

Il generale Francesco Paolo Figliuolo è il nuovo commissario indicato dal Presidente Mario Draghi per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal Covid, in sostituzione di Domenico Arcuri. I pilastri previsti dal nuovo piano vaccinale anticovid sono due:

disponibilità e relativo afflusso delle dosi vaccinali;

e relativo delle dosi vaccinali; capacità di somministrazione secondo tempi certi;

Generale Figliuolo, l’obiettivo del nuovo piano vaccinale anticovid

Il nuovo piano anticovid si propone un obiettivo piuttosto ambizioso ossia quello di vaccinare tutti gli italiani per l’estate. Peraltro, Figliuolo ha fato sapere che i tempi potrebbero anche ridursi nel caso in cui arrivassero in anticipo le dosi previste.

Prima che il Presidente Draghi prendesse la parola durante la sua visita al centro vaccinale di Fiumicino, il Generale Figliuolo ha affermato: “Normalmente io faccio le battaglie per vincerle, mica per perderle”. Non ha fatto mistero, dunque, del suo ottimismo riguardo alla possibilità che le operazioni previste dal nuovo piano vaccinale subiscano un’accelerazione.

In particolare, la campagna vaccinale si fonderà su “due pilastri” fondamentali stando anche a quanto affermato da Draghi durante l’incontro a Fiumicino. Da un lato, infatti, il piano si incentra sulla disponibilità e sull’afflusso dei vaccini, dall’altro, sulla capacità di somministrazione degli stessi nei tempi stabiliti.

Nel primo caso, ovviamente, l’accelerazione dipenderà dall’Unione Europea e dal Governo; nel secondo caso, invece, dipenderà dalle capacità di organizzazione e distribuzione. A tal proposito, il Generale ha spiegato di essere abituato a controllare le cose che fa e che per lui la la soluzione è: “comando accentrato ed esecuzione decentrata”.

Figliuolo, tuttavia, ha espresso qualche preoccupazione riguardo ad alcune regioni come la Calabria dove, infatti, le vaccinazioni sono un po’ a rilento. Nonostante l’attuale situazione, ha tenuto a precisare che tutti i problemi e i disagi saranno risolti una volta che arriverà il vaccino Johnson&Johnson.

Leggi anche: VACCINO JOHNSON & JOHNSON APPROVATO IN ITALIA: PER CHI E’ INDICATO

E’ prevista, infatti, la consegna di 25 milioni di dosi e poiché ogni italiano sarà vaccinato con una sola dose “è come se ne arrivassero 50 milioni”, ha spiegato.

Il Generale ha anche voluto rassicurare in merito al vaccino AstraZeneca, che in questi giorni è stato al centro di dibattitto per il richiamo, a scopo preventivo, di un lotto dall’Aifa. A tal proposito, ha chiarito che il vaccino AstraZeneca è assolutamente in grado di fornire uno scudo efficacissimo già dalla prima dose. Per quanto riguarda gli effetti, invece, ha chiarito che il vaccino in questione ha solo lo 0,002 per cento di effetti collaterali di tipo grave.

Il nuovo Commissario ha spiegato che è stata l’eccessiva cautela e la scarsa comunicazione dell’Unione Europea in merito al vaccino AstraZeneca a contribuire alla sua cattiva pubblicità.

Leggi anche: VACCINO ASTRAZENECA: VIETATO UN LOTTO IN ITALIA E LA SITUAZIONE IN EUROPA

Annunciato l’incremento dei siti vaccinali

Nel nuovo piano vaccinale, inoltre, il Commissario ha voluto annunciare anche un incremento dei siti vaccinali sfruttando diverse possibilità come:

siti di produzione;

asset forniti da protezione civile e dalle forze armate;

Qualche tempo fa, Figliuolo aveva spigato che il problema principale è rappresentato dal trasporto dei vaccini all’interno del territorio e dalla gestione dei siti in cui vengono somministrati le dosi.

Proprio alla luce di questo problema ha affermato di sentire la vicinanza di tutti, non a caso, ha riferito di aver ricevuto le chiamate di Eni, Enel e anche del Coni che hanno chiesto di contribuire all’aumento dei centri vaccinali. “Io sento che c’è un afflato e che vincerà l’Italia“, ha concluso il Generale.

Unimamme cosa ne pensate delle dichiarazioni del nuovo Commissario Francesco Paolo Figliuolo riguardo alla possibilità di vaccinare tutti gli italiani per l’estate?