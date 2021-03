Vaccino Johnson & Johnson approvato in Italia: per chi è indicato nella lotta al Covid-19



Il vaccino Covid di Johnson & Johnson arriva anche in Italia. Dopo l’approvazione negli Stati Uniti a inizio marzo, ieri è stato approvato dall’EMA, l’Agenzia europea dei medicinali, e oggi dall’AIFA, Agenzia italiana del farmaco.

Il nuovo vaccino potrà essere somministrato in Italia e sarà il quarto che avremo a disposizione nella lotta contro il Covid-19, dopo Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca. La prima fornitura dovrebbe arrivare in Italia ad aprile. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul vaccino Johnson & Johnson: come funziona e per chi è indicato.

LEGGI ANCHE: VACCINI COVID, LE REAZIONI NEL SECONDO RAPPORTO AIFA

Vaccino Johnson & Johnson approvato in Italia: per chi è indicato

A un solo giorno di distanza dall’agenzia europea EMA, l’Agenzia italiana del farmaco AIFA ha approvato il vaccino Janssen, azienda farmaceutica di proprietà del gruppo Johnson & Johnson. Il nuovo vaccino anti Covid potrà essere somministrato in Italia a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il grande vantaggio del vaccino di Johnson & Johnson è di essere monodose, senza bisogno di richiami. Inoltre, sia EMA che AIFA lo hanno autorizzato per le persone sopra i 18 anni di età, senza limiti massimi. Quindi potrà essere somministrato anche agli anziani.

Il vaccino Janssen, come AstraZeneca, si basa su una tecnologia tradizionale: usa un vettore virale, l’adenovirus dello scimpanzé, contenente il materiale genetico, il DNA della proteina Spike che il Coronavirus utilizza per infettare il suo ospite. In questo modo, l’organismo viene immunizzato contro la proteina Spike, che non entrerà più nelle cellule quando il Coronavirus Sars-CoV-2 proverà ad infettare la persona vaccinata. Il sistema immunitario, infatti, riconoscerà la proteina e la neutralizzerà. L’adenovirus dello scimpanzé contenuto nel vaccino non è pericoloso perché è inattivato, dunque non potrà riprodursi né causare infezioni.

Come AstraZeneca, poi, anche questo vaccino può essere conservato a una normale temperatura di frigorifero, tra 2 e 8 gradi centigradi.

LEGGI ANCHE: VACCINI COVID E REAZIONI ALLERGICHE: LE LINEE GUIDA DEGLI ESPERTI

Efficacia del vaccino

Nell’approvare il vaccino di Johnson & Johnson, la Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA ha confermato la valutazione dell’EMA sull’efficacia del vaccino che nelle forme gravi arriva fino:

al 77 % dopo 14 giorni dalla somministrazione,

dalla somministrazione, all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione.

Inoltre, ed è molto importante, i dati attualmente disponibili hanno mostrato che nei soggetti over 65 non si è notata alcuna flessione nella efficacia. Quindi questo vaccino potrà essere somministrato anche agli anziani.

Il vaccino Janssen, è il quarto approvato contro Covvid-19, un altro efficace strumento a disposizione nel contrasto alla pandemia.

Il Direttore Generale di AIFA, Nicola Magrini, ha commentato: “Si tratta del quarto vaccino presto a disposizione con l’importante vantaggio aggiuntivo di una sola dose e della facilità di somministrazione, ideale quindi per il setting dei medici di famiglia. Da metà aprile, una importante realtà”.

Il vaccino Janssen di Johson & Johnson è l’unico vaccino anti Covid finora disponibile che si somministra con una sola dose.

Il Presidente di AIFA, Giorgio Palù, ha osservato che “in un momento critico per il Paese, abbiamo assoluto bisogno di dosi sufficienti per affrontare la pandemia con efficacia e in tempi rapidi”. “Il vaccino Johnson & Johnson ha tutte le caratteristiche di efficacia, sicurezza e maneggiabilità da costituire un’arma in più per uscire quanto prima dall’emergenza sanitaria”.

In base agli accordi con l’Unione Europea per l’acquisto del vaccino, all’Italia spetta il 13,4% della fornitura europea del vaccino Janssen, pari a 26,6 milioni di dosi. Se tutto andrà secondo i piani, la prima fornitura di 7,3 milioni di dosi sarà consegnata nel secondo trimestre, da aprile a giugno. Quindi 16 milioni di dosi sono previste da luglio a settembre, per il terzo trimestre, e le restanti 3,3 milioni di dosi nel quarto e ultimo trimestre, da settembre a dicembre.

Ulteriori informazioni sul sito web di AIFA: www.aifa.gov.it/web/guest/-/aifa-approva-il-vaccino-janssen

LEGGI ANCHE: VACCINI: LE BUONE NOTIZIE DA ISRAELE E REGNO UNITO

Che ne pensate unimamme dell’arrivo di questo nuovo vaccino?