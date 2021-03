La Festa del papà è senz’altro l’occasione per dimostrare l’amore e la riconoscenza verso una figura così importante nella vita di ciascuno di noi. Di conseguenza, potete convincere i vostri bambini ad organizzare una sorpresa aiutandoli ad imparare delle filastrocche semplici e divertenti

La Festa del Papà rappresenta l’occasione per esprimere il bene verso una figura estremamente importante per tutti i figli. In Italia, questa ricorrenza ricade il 19 marzo, tuttavia, in altri paesi del mondo ricorre in date diverse. Ad esempio, in Serbia si celebra il 6 gennaio, mentre nei Paesi in cui prevale la tradizione anglosassone, questa festa è celebrata la terza domenica di giugno. Infine, in Nuova Zelanda e in Australia, la figura paterna è festeggiata la prima domenica di settembre.

Filastrocche per la Festa del papà

In occasione di questa ricorrenza, potete aiutare i vostri piccoli ad organizzare una sorpresa al loro papà aiutandoli a memorizzare una filastrocca, ad esempio, soprattutto se frequentano la scuola primaria o anche quella dell’infanzia.

Quella di memorizzare e di recitare le filastrocche ad alta voce, potrebbe rivelarsi davvero una buona idea ancor più se proponete ai vostri bambini di scrivere la filastrocca che preferiscono all’interno di un bigliettino di auguri e successivamente decorarlo e colorarlo con le proprie mani.

Insomma, la festa del papà può diventare l’occasione perfetta per celebrare l’amore e il tempo trascorso in compagnia del proprio papà, in maniera originale e speciale, festeggiando una figura fondamentale nella vita di ogni figlio. Figura che può essere celebrata non solo con i regali.

Una raccolta di 3 filastrocche

Esiste una grande quantità di filastrocche. Se il vostro bambino vuole esprimere gratitudine e farsi perdonare un po’ di capricci dal suo papà, ad esempio, la filastrocca ideale è questa:

1. Lo sai papà?

Testo di: Marianna Incarnato

Lo sai che oggi è la tua festa ?

No, oggi con te non sono in protesta!

Per me un eroe sei e sarai,

lo vedo dall’Amore che mi dai!

Ti guardo e ti ammiro,

Posso darti un bacino?

So che non è sempre tutto bello,

spesso faccio proprio il monello!

E anche se sei stanco, ti faccio arrabbiare,

poi trovo il modo per farmi perdonare!

I papà del mondo sono tutti speciali,

sembra abbiano delle ali,

per portarci in luoghi dolci e incantati,

Noi bimbi siamo proprio fortunati!

Grazie papà per quello che fai,

Sappi che non ti lascerò mai!

Se, invece, i vostri bambini hanno un papà super impegnato con il lavoro e che, quindi, ha poco tempo per giocare con loro questa filastrocca è ciò che fa al caso vostro:

2. Caro papà

Testo di: Lidia Meucci

Caro papà,

Che tempo non hai,

Lavori lavori e non giochi mai.

Per la tua festa ,

Sai cosa c’è?

Voglio del tempo tutto per me!

Vorrei un giorno con te in bicicletta,

Piano, pianino senza aver fretta,

Vorrei giocare rincorrendo un pallone,

Cadere a terra con il fiatone!

Vorrei la notte contare le stelle,

Insieme a te sono più belle!

Caro papà ,mio forte guerriero

Con te affronterei un esercito intero,

Non con la spada e il ghigno sul viso,

Ma con l’amore ed il nostro sorriso!

Insegnami come devo volare,

La fantasia lasciare andare,

Con la mente costruire palazzi e castelli,

Amare tutti i brutti e i belli!

Quando poi questo giorno finirà,

Non dimenticare caro papà,

Che il tuo piccino sempre ti aspetta

“Abbasso lo stress, abbasso la fretta!”

La figura paterna, si sa, fa sentire ogni figlio al sicuro. Accanto al papà ogni bambino si sente protetto e pronto ad affrontare la vita. Ecco la terza ed ultima filastrocca:

3. Vicini vicini

Testo di: Lidia Meucci

Accanto a te mi sento al sicuro,

Le mani forti verso il futuro,

La tua voce calda e profonda,

È un dono di Dio

E la gioia abbonda.

…

Il mio cuore batte più forte,

Se mi tieni la mano

Io sfido la sorte,

Affronto la vita

Con un sorriso,

Sei il mio papà, il mio paradiso!

Unimamme vi piacciono queste filastrocche pensate appositamente per celebrare la Festa del Papà?