Razzismo a Buckingam Palace: parla il fratello di Meghan Markle

Le rivelazioni che l’ex duchessa di Sussex ha fatto a Oprah Winfrey durante la famosa intervista, hanno catturato l’attenzione dei media di tutto il mondo: a Live – Non è la D’Urso parla per la prima volta il fratello di Meghan Markle.

Negli ultimi giorni, quella composta dagli ormai ex duchi di Sussex è diventata la coppia più chiacchierata del mondo. I media di tutto il mondo, infatti, si sono interessati alle vicende del principe Harry e della moglie Meghan Markle e, in particolare, alle dichiarazioni rilasciate di recente.

Dall’intervista che l’ex attrice ha rilasciato alla famosissima Oprah Winfrey, infatti, sono emerse pesantissime accuse di bullismo nei confronti della Royal Family. Il razzismo, infatti, avrebbe colpito non solo Meghan ma anche il piccolo Archie.

Questa sera, a Live – Non è la D’Urso, c’è stato il collegamento con il fratello dell’ex membro della Royal Family: Thomas Markle Jr. L’uomo, infatti, avrebbe in serbo delle importanti dichiarazioni in merito a quanto detto dalla sorella. Ecco cosa ha detto.

Live Non è la D’Urso, dopo lo scandalo parla il fratello di Meghan Markle

Durante la puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda il 14 Marzo, è stata trasmessa l’intervista della conduttrice Barbara D’Urso con il fratello dell’ex duchessa di Sussex Meghan Markle.

“Sono convinto che tutta l’intervista sia stata una messa in scena, un grande montaggio Hollywoodiano. La Royal Family stava passando un brutto periodo a causa delle condizioni di salute del principe Filippo e, a mio avviso, è stato poco opportuno far parlare di sè in quel modo“, ha iniziato Thomas Markle Jr.

L’uomo ha criticato anche le accuse di razzismo sollevate dalla donna nel corso dell’intervista definendole, addirittura, esagerate. Nessun membro della sua famiglia, inoltre, ha digerito la scelta della Winfrey di non intervistare anche la famiglia di origine di Meghan.

“Meghan diede un ultimatum a mio padre: doveva disconoscere me e mia sorella per essere invitato al matrimonio“, ha lanciato la bomba il fratello della donna che, tuttavia, non la vede addirittura dal 2011. “Mio padre non ha mai accettato, tuttavia“, ha aggiunto.

Il fratello della donna ha espresso anche i suoi dubbi in merito ai pensieri sucidi della Markle: “Lei ha tutto ciò che una donna può desiderare“, ha sottolineato.

Parole crude di un uomo che forse non ha ben compreso che la felicità di una persona non è solo data dal conto in banca.

