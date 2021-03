Harry e Meghan da Oprah, la loro verità: dal matrimonio segreto, al razzismo contro il figlio, al suicidio

Nell’intervista con Ophra Winfrey Meghan Markle confessa il suo malessere incompreso che l’ha portata a idee suicide e molto altro.

Unimamme, l’intervista che tutti quanti stavamo attendendo con grande trepidazione finalmente è arrivata e, come promesso, si tratta di una vera bomba sganciata su Buckingham Palace.

I duchi del Sussex si sono tolti più di un sassolino dalla scarpa. Come sappiamo, nel corso di questi ultimi giorni ci sono state fornite diverse anticipazioni sui contenuti dell’intervista, ma niente ci avrebbe potuto preparare alla verità.

Duchi del Sussex: le confessioni bomba

Harry e Meghan, che per questa intervista non hanno preso un centesimo, hanno approfittato dell’occasione per annunciare che sono in attesa di una bambina, dopo però, a detta loro, non avranno altri figli, perché stanno bene così. La piccola nascerà la prossima estate.

La Duchessa del Sussex ha svelato che lei e Harry si erano promessi amore eterno tre giorni prima della fastosa cerimonia pubblica seguita da milioni di persone.

Si è trattato di una cerimonia privata con solo loro e l’Arcivescovo di Canterbury . Di quella cerimonia hanno una foto, debitamente appesa nella loro casa di Santa Monica.

Purtroppo dopo il matrimonio sono iniziati i problemi.

Meghan ha detto di essersi comportata bene, di aver fatto tutto ciò che le chiedevano perché le avevano assicurato che l’avrebbero protetta, ma così non è stato.

“Tutto è iniziato a peggiorare quando ho capito che non solo non ero protetta, ma che erano disposti a mentire per proteggere tutti gli altri membri della famiglia”.

Pochi giorni prima delle sue nozze i giornali la accusarono di aver fatto piangere Kate Middleton, ma Meghan precisa che fu il contrario.

“Se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto“.

I duchi del Sussex possono parlare liberamente perché non sono più membri della famiglia reale.

A ogni modo da quel momento la stampa le fu contro e la situazione peggiorò a tal punto da compromettere la sua salute mentale.

Meghan ha confessato di aver addirittura contemplato il suicidio.

“A un certo punto non volevo più essere viva” ha raccontato. All’epoca, era incinta di Archie.

“Ero vicina al punto di rottura. . Avevo pensieri chiari, reali e spaventosi“.

Da Buckingham Palace però non le è arrivata solidarietà. Da Palazzo le dissero che non potevano proteggerla perché non era un membro retribuito della monarchia, come si legge su Vanity Fair.

Non poteva nemmeno farsi curare o ricoverare senza permesso, nessuno poteva fare nulla per lei perché “non sarebbe stato un bene per la monarchia”.

Inoltre Meghan si sentiva isolata, perché non poteva andarsene. Palazzo Reale infatti era in possesso del suo passaporto, della sua patente, delle sue chiavi…

Anche per Harry però la situazione non era rosa e fiori. Quando ha scoperto il grave malessere della moglie ha deciso di agire con determinazione, ma questo ha causato una frattura in seno alla famiglia. Harry ha anche riferito di non aver mai nascosto a nessuno i suoi piani di lasciare la famiglia.

Il duca del Sussex ha dichiarato che l’ambiente da cui proviene è molto soffocante. “Molti di loro sono intrappolati” come lo era lui prima di conoscere sua moglie.

“Ero sconvolto dall’elemento razziale. Non si trattava solo di lei, ma di ciò che rappresentava” ha ammesso.

Meghan infatti ha aggiunto che mentre era incinta di Archie le comunicarono che il piccolo non avrebbe avuto alcun titolo, né che gli sarebbe stata garantita la sicurezza.

” La famiglia reale ha detto a Harry: “Non sappiamo quanto sarà scura la sua pelle”.

Ora Harry comunica con papà Carlo solo tramite mail, perché quest’ultimo non accetta più le sue chiamate. Con il fratello William invece le cose proseguono molto lentamente.

“Ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione. Ho capito che dovevamo andarcene perché Meghan stava troppo male. Non potevo permettersi alla storia di ripetersi”.

Con queste parole Harry ha voluto alludere a sua madre Diana che, secondo lui ora sarebbe molto arrabbiata e triste per quanto accaduto, ma che vorrebbe che suo figlio fosse felice.

Caprarica, storico corrispondente da Londra per Tg1 su Huffington Post ha un’idea tutta sua su questa intervista.

Secondo lui Meghan e Harry hanno tentato di imitare Diana, ma ne è uscita una farsa e saranno loro a pagare.

Il corrispondente ha spiegato che Meghan ha cercato di somigliare a Diana anche col trucco, cerchiandosi gli occhi di nero. “Con la differenza che Diana raccontava una pena e una tragedia vere, mentre qui non si capisce che tragedia stiano raccontando”.

Caprarica sottolinea che le accuse di bullismo e razzismo sono troppo vaghe e che Harry si è rifiutato di indicare chi ha fatto quel commento su Archie.

Per quanto riguarda la mancanza di un titolo reale per Archie secondo lui si tratta di un’accusa completamente fasulla, perché nessuno dei bisnipoti ce l’ha, eccetto quelli collegati direttamente al trono.

Sempre l’inviato sostiene che l’avversione di Meghan per la famiglia reale deriva dal fatto che questa si regga sul maggiorascato, cioè che tutto vada al primogenito.

Infine l’inviato evidenzia che i duchi del Sussex si dipingono come vittime quando in realtà hanno fatto spendere diverse migliaia di sterline e che Meghan aspira a diventare una principessa populista come Diana senza averne però le doti.

“Diana era una donna complicata, molto incerta, che è arrivata a fare certe scelte alla fine di un processo di maturazione veramente tragico. Qui c’è una donna contemporanea, molto preparata, che sa perfettamente come agitare la retorica populista del vittimismo e dell’ipocrisia, con l’aiuto di un marito la cui autonomia intellettuale è francamente lecito mettere in dubbio”.

Unimamme, l’intervista sarà trasmessa in maniera integrale martedì 9 marzo alle 21.30 su Tv8, voi la seguirete?