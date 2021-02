I duchi del Sussex: Meghan Markle e il principe Harry hanno rilasciato un’intervista ad Oprah, pronta la risposta di Buckingham Palace.

Unimamme, ormai è da diverso tempo che i duchi del Sussex hanno oreso le distanze dai parenti inglesi.

Il taglio del cordone ombelicale che ha portato il principe Harry e sua moglie Meghan Markle a trasferirsi prima in Canada e poi in America, non è stato privo di traumi.

Intervista a Meghan Markle e Harry in America e celebrazioni nel Regno Unito: cosa accadrà?

Di recente pareva che ci fosse stato un riavvicinamento tra i reali, causato dalla seconda gravidanza di Meghan, annunciata con una romantica foto in bianco e nero.

Le cose forse non stanno proprio così. E’ infatti in arrivo un’intervista esclusiva della celebre Oprah Winfrey proprio alla futura mamma bis Meghan e al consorte Harry. Sul contenuto dell’intervista, naturalmente, non si sa niente o quasi.

Dal Regno Unito, però, non sono rimasti a guardare. Anche i reali rimasti in Inghiterra hanno deciso di replicare con un messaggio alla nazione che andrà in onda sempre il 7 marzo, quando è programmata la messa in onda di quella dei duchi del Sussex, a poche ore di distanza.

Il 7 marzo, alle 20 (ora di Los Angeles, notte in Europa), come dicevamo, andrà in onda la tanto chiacchierata intervista di Harry e Meghan con Oprah. L’intervista, di 90 minuti, è stata registrata nella villa dove sta crescendo il piccolo Archie, il primogenito dei duchi del Sussex.

Pare però che ci sia stata qualche modifica a seguito del ricovero del consorte della Regina Elisabetta, Filippo e della decisione di togliere il patronato ai duchi del Sussex.

Naturalmente c’è molto attesa di sapere cosa avranno da dire Harry e Meghan che ormai da un anno vivono senza il gravoso compito di rappresentare la corona.

Sulla sponda inglese invece, vedremo schierati quasi tutti i membri attivi della Famiglia Reale.

L’8 marzo, infatti, si celebra il Commonwealth Day Service ed è tradizione che la Regina invii un messaggio ai sudditi. La sovrana, da parte sua, rilascerà quest’anno il suo messaggio annuale in diretta sulla BBC One. A sostenerla, se mai ce ne fosse bisogno, ci saranno il principe Carlo e la consorte Camilla, il principe William e Kate Middleton e, infine, anche Sophie, contessa del Wessex.

Unimamme, voi eravate al corrente di questi avvenimenti? Cosa ne pensate?