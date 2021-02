Nell’anno dei suoi cento anni, il Principe Filippo resta ancora in ospedale: da Carlo a William, la Royal Family esprime la sua preoccupazione per le condizioni del consorte della Regina Elisabetta II.

Il consorte della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, il principe Filippo di Edimburgo, quest anno compirà ben 100 anni di vita. A discapito della sua incredibile longevità, tuttavia, i suoi problemi di salute di recente stanno tenendo gli inglesi con il fiato sospeso.

Da quasi una settimana, infatti, il regal consorte è tenuto sotto osservazione in ospedale dopo essere stato ricoverato a causa di un malore. Le sue condizioni, stando a quanto emerge dai comunicati dell’ospedale Re Edoardo VII di Londra, sembrerebbero essere stabili.

Tuttavia, il via vai di reali dall’ospedale e la preoccupazione mostrata per le condizioni di salute di Filippo, potrebbero nascondere una situazione clinica ben più complessa. E gli occhi del figlio Carlo sembrano non mentire.

Principe Filippo ancora in ospedale, la Royal Family è preoccupata: quali sono le reali condizioni?

Aumenta di ora in ora la folla di giornalisti appostata fuori all’ospedale Re Edoardo VII di Londra, nel quale dallo scorso martedì il Principe Filippo è ricoverato dopo aver accusato un malore. Le fonti di Buckingam Palace hanno smentito ogni gravità riguardante la situazione del Principe di Edimburgo anche se, l’apprensione mostrata dalla Royal Family cresce di giorno in giorno.

“Il duca di Edimburgo si è presentato in clinica autonomamente, senza l’ausilio dell’ambulanza, su consiglio del medico personale“, è stato comunicato dai reporter reali poco dopo il ricovero. Tuttavia, il continuo via vai di reali desta preoccupazione: l’intera Inghilterra aspetta con il fiato sospeso.

Ieri sera, il Principe Carlo si è recato in visita al padre e, al ritorno, l’obiettivo dei fotografi ha catturato un erede al trono che si è lasciato sopraffare dalle emozioni. Nella giornata di ieri, infatti, il Principe del Galles ha impiegato due ore d’auto per raggiungere in visita il padre 99enne che non vedeva da prima di Natale.

Una visita intima durata circa trenta minuti, dopo la quale, visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi, Carlo si è lasciato andare alle lacrime: lacrime di preoccupazione per un padre molto anziano. La visibile preoccupazione del futuro erede al trono ha alzato di molto l’allerta creata intorno alle condizioni di salute del marito della Regina Elisabetta II.

Questo pomeriggio, invece, il Principe William, dopo essersi recato in visita all’amato nonno, ha tranquillizzato i media. Secondo la sua versione, infatti, Filippo di Edimburgo starebbe bene: “E’ ok“, ha riferito ai giornalisti presenti all’esterno dell’ospedale. Filippo, dunque, sta bene ma la sua situazione è ancora monitorata dai medici.

Quali saranno le reali condizioni del marito della Regina Elisabetta II?

E voi Unimamme, avete seguito la vicenda? Che ne pensate?