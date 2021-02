Il Principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra, apprensione nella Famiglia Reale britannica.

È notizia dell’ultima ora che il Principe Filippo, Duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale a Londra. La notizia è ufficiale, poiché è stata data da Buckingham Palace.

Filippo di Edimburgo ha 99 anni, ne compirà 100 il 10 giugno prossimo. Alla sua età non è insolito il ricovero in ospedale per problemi di salute. Sulla vicenda, però, c’è il massimo riserbo e per ora i media sanno poco.

Il Principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra

Secondo la nota ufficiale diffusa da Buckingham Palace, Filippo è stato ricoverato per un malessere, di cui però non si conosce la natura. Il Duca di Edimburgo deve rimanere in osservazione e a riposo, a quanto si apprende. Non sembrano esserci particolari motivi di preoccupazione, anche se l’età avanzata del consorte di Elisabetta sicuramente suscita qualche apprensione.

Nella nota diffusa dal Palazzo reale e riportata dalla stampa si legge che “il ricovero è stato deciso come misura cautelare, su consiglio del medico di Sua Altezza, dopo che egli si era sentito poco bene. È previsto che il Duca resti in ospedale per pochi giorni, in osservazione e a riposo”.

Il Principe è ricoverato nell’ospedale Re Edoardo VII, King Edward VII Hospital, nel centro di Londra. La struttura, presidiata dalla sicurezza è stata già presa d’assalto dai cronisti e dagli operatori televisivi.

Lo scorso gennaio, Filippo e la Regina Elisabetta hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il Coronavirus. La coppia reale da mesi vive in isolamento nel Castello di Windsor, a causa della pandemia. Per la prima volta, lo scorso Natale non si è trasferita nella tenuta di famiglia a Sandringham.

Il 20 novembre 2020 Il Principe Filippo e la Regina Elisabetta avevano festeggiato 73 anni di matrimonio. Dal 2017, Filippo si è ritirato dalla vita pubblica della Famiglia Reale, per via dell’età. Conduce una vita riservata nei palazzi e nelle tenute di famiglia. Gli impegni istituzionali rimangono alla Regina sua consorte, che comunque ha delegato molte attività di rappresentanza ai figli e ai nipoti.

Che ne pensate unimamme? Siete in apprensione per Filippo?