Quarto figlio per Kate Middleton? La Regina: “felicissima, ma preoccupata”

Nelle ultime ore, una fonte anonima ha rivelato la notizia che William e Kate Middleton vorrebbero il quarto figlio. La notizia avrebbe reso felicissima la regina Elisabetta che si è detta però anche molto preoccupata per loro, ecco perché.

Una fonte vicina alla Royal Family ha rivelato una notizia davvero inaspettata che riguarderebbe la coppia composta da Kate Middleton e William. La duchessa, infatti, pare stia facendo il possibile per convincere il principe a prendere una decisione molto importante.

Kate Middleton ha sempre sognato di avere quattro bambini

Stando a quanto riferito da Us Weekly, Kate ha dovuto mettere in atto una faticosa opera di convincimento affinché il marito cedesse alla richiesta di concepire un altro bambino. William, infatti, si sarebbe volentieri fermato a tre eredi, tuttavia, adesso sembra ancor più entusiasta di lei all’idea di avere un quarto figlio.

Il quarto erede arriverebbe dopo George, Charlotte e Louis. “Kate ha sempre sognato di avere quattro bambini. Ma la pandemia da coronavirus l’aveva resa titubante”, ha rivelato la fonte misteriosa.

Leggi anche: KATE IDDLETON E I SENSI DI COLPA CON GEORGE, CHARLOTTE E LOUIS

Grazie all’arrivo dei vaccini, infatti, George e Charlotte, per il mese di aprile, dovrebbero fare rientro a scuola per cui “la duchessa adesso è pronta a riprovare”, si legge sul magazine Us Weekly.

Delle perplessità del marito, peraltro, Kate ne aveva parlato anche nel corso del royal tour in Irlanda del Nord. Ai giornalisti che le chiedevano di un quarto bambino, infatti, aveva risposto: “Penso che William sarebbe preoccupatissimo“.

Non a caso, William ha dovuto metterci un bel po’ per convincersi dal momento che, secondo la fonte, si sentiva oppresso al pensiero di un quarto figlio. “Tre figli sono sufficienti“, pare che avrebbe risposto all’inizio alla moglie Kate. Tuttavia, adesso, ha deciso di lasciarsi contagiare dalla felicità della moglie, entusiasta all’idea di avere un altro bambino.

Leggi anche: KATE MIDDLETON E’ SOPRATTUTTO UNA MAMMA, PAROLA DI ESPERTA

Secondo quanto si legge su Us Weekly, infatti, William adorerebbe l’atmosfera familiare che non ha mai potuto avere, di conseguenza, si è chiesto: “Perché non allargare la famiglia?”

Senza contare che, poi, la duchessa sarebbe felicissima di riuscire a dare a Charlotte una sorellina. Lei, infatti, è molto legata a sua sorella Pippa per questo sogna anche per sua figlia una sorellina su cui “poter sempre contare“.

La Regina: “felice, ma preoccupata”

La fonte anonima vicina alla Famiglia Reale ha riferito che alla notizia dell’arrivo di un nuovo erede, la Regina avrebbe reagito con entusiasmo e felicità. Tuttavia, ha espresso anche qualche preoccupazione e perplessità.

Pur essendo follemente innamorata dei suoi bisnipoti, infatti, la Regina teme che Kate e William rischino di stressarsi con l’arrivo di un nuovo bambino. Questo, soprattutto perché Kate non vorrebbe assumere un’altra tata che possa aiutarla con i bambini. Ad ogni modo, la Regina ha riferito che se la coppia è felice lo è anche “Sua Maestà”

Unimamme cosa ne pensate di queste indiscrezioni che vedrebbero Kate Middleton desiderosa di provare ad avere un quarto erede al trono?