Meghan: le rivelazioni sulla Famiglia reale nell’intervista a Oprah Winfrey. Il video di anticipazione.

Meghan Markle e la Famiglia reale britannica sono ai ferri corti. A un anno dall’addio clamoroso, quando l’attrice americana portò via da Londra il marito Harry per trasferirsi con lui e il figlio Archie in California e dopo la recente formalizzazione del divorzio da parte di Buckingham Palace, tra Meghan e la Corona hanno iniziato a volare gli stracci.

Prima filtrate dalla stampa e ora spiattellate in tv, le accuse alla Casa reale britannica diventano di dominio pubblico e arrivano direttamente da Meghan. La moglie di Harry e Duchessa di Sussex ha rilasciato un’intervista a Oprah Winfrey, la famosa presentatrice tv americana, che uscirà in esclusiva sull’emittente CBS domenica sera, 9 marzo. Con Meghan c’è anche Harry ma è chiaro che la protagonista è lei. Anche perché i motivi di frizione riguardano la sua vita a corte e il modo in cui è stata trattata.

La Regina Elisabetta, risponderà indirettamente, sempre domenica, con un messaggio alla nazione in occasione del Commonwealth Day, che si terrà il giorno seguente, lunedì 8 marzo, il secondo lunedì del mese, come da tradizione. Accanto alla Regina ci sarà Kate Middleton. Anche se l’argomento non sarà Meghan e naturalmente Elisabetta non parlerà direttamente di lei, c’è da scommettere che un riferimento lo farà sicuramente, forse a valori come l’unità e la lealtà in famiglia.

Nel frattempo, come sappiamo, il Principe Filippo è ricoverato in ospedale da metà febbraio. Si trova al King Edward VII Hospital, dove è tornato dopo un intervento cardiaco riuscito in un altro ospedale specializzato. Tra il marito in ospedale e la moglie del nipote che rilascia interviste al vetriolo alla tv americana, per Elisabetta è un periodo complicato. Ma la Regina più longeva d’Europa, che ne ha viste tante durante il suo lungo regno saprà superare con fermezza e aplomb anche questo momento. Dopotutto in famiglia avevano già avuto a che fare con un’americana, tanti anni fa: Wallis Simpson moglie si suo zio Edoardo VIII che abdicò al trono per sposarla. Se non fosse stato per lei, il padre di Elisabetta non sarebbe diventato Re né Elisabetta sarebbe diventata Regina.

Nel frattempo, i media hanno anticipato alcuni passaggi dell’intervista di Oprah Winfrey a Meghan. Ecco i particolari.

LEGGI ANCHE: MEGHAN MARKLE, BUFERA PER GLI ORECCHINI “INSANGUINATI” E LE ACCUSE DI BULLISMO

Meghan: le rivelazioni sulla Famiglia reale nell’intervista a Oprah Winfrey

Non ci va leggera Meghan Markle nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, in cui si sfoga sul trattamento ricevuto a Buckingham Palace. Essere la moglie di un Principe, il sesto in linea di successione al Trono di Gran Bretagna (dopo il padre Carlo, il fratello maggiore William e i suoi tre figli George, Charlotte e Louis) non deve essere facile. Viene da pensare che Meghan avrebbe dovuto sapere a cosa andava incontro quando ha deciso di sposare Harry ed entrare a far parte di una Famiglia reale con una tradizione secolare. L’ultimo vero baluardo monarchico in Europa. Un’istituzione austera ed esigente.

Forse pensava di fare la principessa viziata, come ha detto con malizia qualcuno o forse davvero si è trovata a vivere in un ambiente oppressivo e poco empatico, come era accaduto a Lady Diana. La mancanza di empatia, considerazione e affetto sembra essere stata la sorpresa che Meghan non si aspettava oltre ad avere le sue libertà, anche quelle più intime e personali, completamente annullate.

Nel frattempo, l’emittente CBS che pubblicherà l’intervista in esclusiva domenica sera alle 8 (alle 2 di notte in Italia ma quasi sicuramente potremo vederla pubblicata poco dopo su YouTube) ha anticipato alcuni stralci.

Oprah Winfrey chiede a Meghan Markle come si sente oggi e lei risponde che si sente liberata di poter finalmente parlare in un’intervista e parlare per sé stessa. Quando era a Palazzo, Meghan non avrebbe potuto nemmeno parlare al telefono con Oprah, che nel 2018, poco prima del matrimonio, la chiamò per un’intervista.

Meghan dovette rifiutare quell’intervista. Quando Oprah la chiamò c’erano altre persone nella stanza con lei che ascoltavano tutto e decidevano al posto suo. Una situazione che l’attrice americana non avrebbe mai immaginato.

Nelle anticipazioni dell’intervista, Meghan non cita mai espressamente Buckingham Palace né la Famiglia reale. Non parla nemmeno della Regina Elisabetta, naturalmente. Ma si riferisce alla Famiglia reale e a tutto quello che le ruota intorno con l’appellativo “The Firm”, la ditta. Un nome che dà più l’idea del business che della famiglia.

“Non so come possano aspettarsi che restiamo in silenzio dopo che in tutto questo tempo hanno continuato a dire menzogne su di noi“, dice Meghan. “E anche se questo vuol dire perdere delle cose, voglio dire, finora ne abbiamo già perse tante”, parole pesanti, forse anche per rispondere a tutte le maldicenze e alle accuse di bullismo sul conto della Duchessa che sono uscite sui giornali prima ancora che Meghan e Harry uscissero dalla Famiglia reale.

Harry aveva già detto che tra i motivi che lo avevano spinto a lasciare la sua Famiglia e l’Inghilterra c’era quello di non voler fare la fine di sua madre Diana, travolta dai pettegolezzi e dagli attacchi dei tabloid britannici.

Nel frattempo, Wall Street Journal ha rivelato che la CBS ha pagato l’intervista a Meghan e Harry tra i 7 e i 9 milioni di dollari (tra 5,8 e 7,5 milioni di euro). Lunedì scopriremo se l’intervista è valsa il costo.

LEGGI ANCHE: HARRY E MEGHAN E L’ADDIO ALLA FAMIGLIA REALE: QUANTO E COME GUADAGNANO

Che ne pensate unimamme di tutta questa vicenda e dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey?