Harry e Meghan e l’addio alla famiglia reale: quanto e come guadagnano

Da quando Harry e Meghan hanno scelto di abbandonare la famiglia reale inglese e di concentrarsi sulla loro di famiglia, composta da loro due, il piccolo Harchie e il bebé in arrivo, in tanti si chiedono quanto guadagnano? C’è chi è riuscito a stabilire a quanto ammonti il loro patrimonio, facendo i conti in tasca ai Sussex. Scopriamolo insieme.

Sempre nel centro del mirino, il duca e la duchessa di Sussex, non hanno mai pace. Dopo essersi trasferiti in California, con il primogenito Archie, e in attesa del secondo figlio, Harry ha rilasciato da poco un’intervista a James Cordon, durante The Late Late Show. Nell’intervista ha affermato che a causa dei tabloid britannici del suo Paese ha deciso di allontanarsi dal Paese poiché rischiava di impazzire.

Inoltre, dopo avere rinunciato ai titoli reali e ad aver detto addio alla Royal Family, la coppia di cui tutti parlano a breve apparirà in tv con un‘intervista accesa e sorprendente, che infuocherà gli osservatori reali e la Corona. Infatti, i due saranno ospiti di Oprah Winfrey.

Nel frattempo, la domanda che molti di noi si fanno è: ma quanto spendono e quanto guadagnano? Forbes, la famosa rivista americana, sembra avergli fatto i conti in tasta.

Ecco quanto guadagnano Harry e Meghan dopo l’addio alla famiglia reale

Avendo detto addio alla Royal Family, i Sussex si sono sganciati dai finanziamenti pubblici a cui un membro della famiglia reale ha accesso. Per cui, i due devono lavorare per avere la loro indipendenza economica.

Attualmente i punti fermi della loro situazione finanziaria si basano su due attività:

gli accordi milionari con Spotify,

l’accordo con Netflix.

Nonostante questi due importanti contratti, ciò che emerge da Forbes è che il loro guadagno è chiaramente bene lontano da quello della regina Elisabetta. Infatti, il patrimonio di Sua Maestà ammonta a circa 500 milioni di euro. Mentre quello di Harry e Meghan al momento è di circa 5 milioni di dollari. Ovviamente sono cifre molto alte e lontane da quello di persone comuni.

Per i Sussex questo ammontare di denaro sembrerebbe corrispondere a un milione e mezzo in meno rispetto al denaro che hanno speso ad esempio nel 2018, anno in cui si sono sposati da Royal. Infatti solo per ristrutturare il cottage Frogmore, la residenza allocata a Windsor in cui hanno vissuto per un po’ di tempo, i due avrebbero speso circa 3 milioni di euro dei contribuienti, che poi hanno restituito o si sono impegnati a ridare.

Pertanto, va menzionato che il bilancio familiare della coppia è dato dalla somma che Harry ha ereditato da mamma Diana, e che ammonterebbe a 10 milioni di dollari, e dal contributo dei 2 milioni di dollari, di Meghan, guadagnati quando faceva l’attrice.

Alla coppia, quindi, dopo le spese già effettuate per la casa a Montecito in California che è costata 14,7 milioni di dollari, di cui 5 anticipati, resterebbero “solo” 5 milioni di dollari.

Tornando a parlare dei due contratti della coppia, Forbes rivela che:

il contratto firmato con Spotify per la realizzazione di podcast farà crescere il loro patrimonio, nel giro di 3 anni, di 18 milioni di dollari

per la realizzazione di podcast farà il loro patrimonio, nel giro di 3 anni, di il contratto quinquennale con Netfilix per la produzione di docuserie, documentari e spettacoli per bambini vale invece 150 milioni di dollari firmato con Netflix.

Il loro futuro, a livello finanziario è di sicuro molto prospero e roseo.

E voi unimamme immaginavate tutto ciò? Cosa ne pensate?