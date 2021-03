Tutto il mondo è in attesa di vedere l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey da parte del principe Harry. Sempre al centro dell’attenzione mediatica, il duca di Sussex, potrebbe aver sganciato una bomba sulla Royal Family.

I Sussex, lo sappiamo, si sono definitivamente trasferiti a Montecito, in California, lontani dalla vita reale. Sembrerebbe però, che questo non li allontani del tutto dall’attenzione mediatica.

In attesa del secondogenito, Harry e Meghan sono di nuovo nell’occhio del ciclone.

In un articolo precedente, avevamo parlato della confessione di Harry, riguardo all’allontanamento dal mondo reale, dai tabloid scandalistici che avevano incentrato l’azione mediatica su di loro, rendendo il Regno Unito un ambiente tossico in cui stare e crescere il figlio, Archie.

Così Harry da marito e padre, ha deciso di fare le valige e andare via, non prima di aver rinunciato al titolo.

Sembra però che i due, continuino a lavorare e ad abbattere ogni tabù, dato che non hanno più vincoli con la Royal Family. Ecco quindi, che Oprah Winfrey, regina della tv americana, abbia colto la palla al balzo programmando un’intervista esclusiva che andrà in onda il 7 marzo.

Sembra che Oprah sia la vicina di casa dei Sussex e che abbia gestito lei gli accordi tra gli ex reali e i colossi quali Spotify e Netflix. Addirittura, il giornale americano The Sun, dichiara che Oprah abbia trascorso gli ultimi tre anni accanto ai Sussex, per accaparrarsi l’intervista. Che dire, indipendentemente dall’amicizia che lega lei e la Markle, sua maestà Winfrey sembra aver avuto la meglio su tutti.

Seduti in un giardino, con abiti informali e “normali“, mano nella mano, Harry e Meghan, visibilmente incinta del secondogenito, conversano con Oprah.

E’ quanto emerge dalle clip mandate in onda, e presenti anche su Youtube, di pochi secondi, che annunciano l’anteprima dell’intervista.

Meghan sembra non esporsi, mentre Oprah dice che vengono dette cose piuttosto scioccanti, non certo a favore della famiglia reale.

L’intervista con Oprah di Harry e Meghan che potrebbe portare scandalo alla famiglia reale

Sempre nel filmato condiviso sulla Cbs, Harry confessa a Oprah, di essersi allontanato e trasferito a Los Angeles, per timore che la storia si ripetesse.

Ma quale storia? Sembrerebbe alludere alla scomparsa della principessa Diana, sua mamma. Ammettendo inoltre, che lasciare la famiglia reale è stato duro ed è molto difficile.

Poi, si nota Oprah che lancia una freccia a Meghan, che durante l’anteprima video, piomba nel silenzio, mentre accarezza il suo bel pancione.

La conduttrice chiede Meghan si sia silenziata o se sia stata messa a tacere: una provocazione alla quale sapremo le risposte solo il 7 marzo, giorno in cui andrà in onda l’intervista di 90 minuti.

Intanto Harry, afferma nella clip, di essere felice di aver intrapreso questa strada e questo percorso, con accanto sua moglie, cosa che non avvenuta alla madre. Diana si è infatti trovata sola nella sua scelta, specie quando ha smascherato pubblicamente l’infedeltà del marito, nonché futuro Re di Inghilterra.

L’intervista sarà piena di domande e la curiosità è tanta, anche perché potrebbe scatenare numerosi malcontenti da parte della Royal Family. Sembra infatti che il principe William non ne fosse al corrente, di conseguenza nessuno sa cosa è stato detto e cosa verra divulgato in anteprima mondiale.

Sua Maestà la Regina è solita lavare i panni sporchi a casa, specie se hanno il peso di una famiglia reale. Ma cosa succederà se l’intervista farà luce su questioni oscure della tanto amata famiglia reale? Cosa succederà se emergeranno verità nascoste da tempo? Staremo a vedere!

E voi unimamme, siete curiose di scoprire cosa è stato detto nell’intervista?