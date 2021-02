Il principe Harry come non lo avete mai visto: “Ho fatto ciò che avrebbe fatto ogni padre”

Sempre al centro del mirino, il principe Harry in un’intervista informale, ha svelato il perché abbia deciso di allontanarsi dal mondo reale insieme alla moglie americana Megan Markle. Le confessioni del duca di Sussex che ha parlato come padre prima che come Principe.

Sembrerebbe che, tra l’annuncio della seconda gravidanza di Megan Markle, e quest’ultima confessione, la coppia felice e più seguita del Regno Unito, non abbia pace.

Il nipote della Regina ha dichiarato di aver capito che Megan fosse quella giusta quando al secondo appuntamento si è sentito completamente a suo agio. E prima di ufficializzare la relazione, hanno speso molto tempo insieme, in intimità, lontano dai mondi a cui entrambi appartengono con fame, diverse.

Inoltre, in seguito alla divulgazione della notizia della seconda dolce attesa della moglie, la nota ex attrice americana Megan Markle, Harry ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo allontanamento dalla famiglia reale.

Dopo essersi trasferiti in California, col primogenito Archie, che si è scoperto amante dei waffle al punto da chiederne una macchina alla nonna( la Regina Elisabetta II), la giovane coppia è tornata di nuovo al centro del mirino mediatico.

Allo stesso modo, va menzionato che i Sussex sono stati privati di ogni ruolo pubblico dalla famiglia reale. La decisione divulgata attraverso un comunicato insultante è stata accolta dalla Regina che ha replicato sostenendo che è un servizio universale.

Ma siete curiosi di leggere cosa ha rilasciato Harry al noto conduttore americano James Corden?

Ecco che ve lo sveliamo.

Il Principe Harry svela il motivo del suo allontanamento dalla famiglia reale e racconta alcuni aneddoti

Mai salito su un bus turistico, perché non gli era permesso, Harry ha concesso una simpaticissima intervista al conduttore di The Late Late Show, James Cordon.

Durante il viaggio, in cui gli è stato servito persino un the, il nipote di Elisabetta II ha parlato della sua posizione attuale e ha dichiarato di non essere fuggito dalla famiglia reale, ma di aver lasciato un ambiente tossico. Harry si riferisce sopratutto alla stampa britannica che ha dato vita a tabloid scandalistici nel suo Paese, gravando su di lui e la moglie.

Il principino aggiunge che questo stava distruggendo la loro salute mentale, e da padre e da uomo, ha deciso di portare la famiglia lontano da questo ambiente deleterio. “Ho fatto ciò che avrebbe fatto ogni padre” ha detto.

In seguito, il duca di Sussex ha affermato che la sua vita sarà sempre di servizio pubblico, in qualunque parte del mondo lui si trovi, indipendentemente da tutto, non potrà mai offuscare le sue origini e il suo ruolo. E vuole continuare a lavorare nonostante non abbia più il titolo reale.

Naturalmente non percependo più soldi pubblici nel frattempo la coppia si è lanciata in attività commerciali lucrose.

A queste rivelazioni, si è affiancata la critica emersa dall’uscita della serie tv “The Crown” su Netflix. Accusata di inesattezza, Harry, tuttavia la difende, spiegando che da un’idea generale di quel tipo di vita e delle pressioni che scaturiscono dal far parte di una famiglia reale.

Ecco la video intervista in lingua inglese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Late Late Show (@latelateshow)

E voi unimamme eravate al corrente di queste rivelazioni? Che ne pensate?