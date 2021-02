Lo scatto pubblicato da Harry e Meghan per annunciare l’arrivo di un nuovo bebè è ormai diventato virale. Ma avete capito quale citazione cinematografica si cela dietro all’immagine che i duchi di Sussex hanno pubblicato su Instagram?

Ormai lo avrete visto ovunque lo scatto con cui Harry e Meghan hanno annunciato che diventeranno genitori bis dopo nascita del piccolo Archie avvenuta il 6 maggio del 2019.

Nell’immagine ci sono Meghan con il suo pancino già visibile, con la testa poggiata sulle gambe del suo Harry a piedi nudi, seduto sul prato. Alle loro spalle un grande albero.

Lo scatto di Misan Harriman con cui i due hanno dato l’annuncio della seconda gravidanza, non c’è che dire è molto bello, ma avete capito quale citazione cinematografica si nasconde?

La citazione cinematografica dietro allo scatto di Harry e Meghan

Se vi soffermate a guardarlo bene, questo scatto ricorda la scena di un film accompagnata dalle note di una canzone di Ronan Keating. Il film in questione è Notting Hill.

Vi ricordate, infatti, la scena di Hugh Grant e Julia Roberts sulla panchina?

Non c’è dubbio che la somiglianza con la posa di Harry e Meghan è tanta. Il riferimento cinematografico, peraltro, sembra cadere a pennello per i duchi di Sussex.

Nella commedia romantica del 1999, infatti, Hugh Grant interpreta Will, un libraio non molto bravo con le donne. L’uomo si innamora di Anna, interpretata da Julia Roberts, una affermata diva di Hollywood. Inizialmente, le cose tra loro non vanno per il meglio, tuttavia, alla fine i loro caratteri riescono ad amalgamarsi e la loro vita riesce ad incastrarsi alla perfezione. Tant’è che, nella scena finale del film, appunto, la coppia è su una panchina, in totale serenità, mentre attende l’arrivo di un bebè.

Non è chiaro se questo riferimento sia stato casuale o voluto dalla coppia, quel che è certo è che il risultato è uno scatto dolcissimo. Sicuramente, prima di essere pubblicata, l’immagine sarà stata pensata in ogni minimo dettaglio da Harry e Meghan.

Unimamme voi cosa dite, anche voi avete notato una certa somiglianza tra lo scatto pubblicato da Harry e Meghan con la scena del film Notting Hill?