Meghan Markle incinta: l’omaggio di Harry a Diana e la scelta del nome | FOTO

Meghan Markle è incinta, l’annuncio che celebra Diana e che ha scatenato tutti per indovinare il nome ed il sesso.

Unimamme ormai non c’è più dubbio, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle aspettano il loro secondo figlio. Era da diverso tempo che i tabloid inglesi aspettavano il secondogenito della coppia che da quando ha annunciato il loro fidanzamento ha creato sempre tanto interesse.

Dopo l’annuncio di un aborto spontaneo ecco che è arrivata la bella notizia data attraverso una foto altrettanto bella e nella quale in molti hanno visto un omaggio per Lady Diana. Diverse le somiglianze ed i quotidiani di gossip si sono anche scatenati nel toto nome, un poco come succede in Italia da noi con Chiara Ferragni che anche se partorirà tra poco ancora non ha scelto il nome del bebè. Le ipotesi per i Duchi sono tante; ecco quelle più probabili.

Meghan Markle incinta: gli omaggi a lady Diana e le ipotesi sulla scelta del nome

Il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, Harry e Meghan Markle attraverso twitter hanno annunciato la gravidanza della Duchessa. La notizia viene data attraverso la pubblicazione di un loro scatto che non lascia dubbi: lei, la bellissima attrice americana, è distesa sull’erba ed ha il capo poggiato sulle gambe del marito. Quello che tutti abbiamo però subito notato è il pancino che lei accarezza. Una foto scattata da remoto da uno dei fotografi di Londra più impegnati nel sociale, nella lotta contro l’inquinamento e così via, Misan Harriman.

In questo scatto niente è stato lasciato al caso; dopo la scelta accurata del fotografo, anche il vestito di Meghan ha un significato importante, infatti è stato realizzato su misura quando la duchessa era incinta del primo figlio, Archie.

Anche la scelta di condividere lo scatto il giorno di San Valentino è un richiamo a Lady Diana, che proprio il 14 febbraio del 1984 annunciò di aspettare Harry, il suo secondo figlio.

Ancora non si sa se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia, ma se per la prima gravidanza i giornalisti inglesi erano sicuri che sarebbe stato un maschietto, questa volta non si sbilanciano sul sesso, ma sulla scelta del nome.

Ci sono diverse ipotesi; la prima è che la coppia reale potrebbe scegliere un nome che inizi con la lettera A per dare una sorta di continuità dopo Archie. Tra i preferiti ci sarebbero: Alfie e Alexandra.

Anche la scelta di un nome non convenzionale non è da escludere: Charlie, Florence, Arabella, Freddie e Alice.

La prima persona che conoscerà il nome del bebè sarà la regina Elisabetta, per lei sarà il decimo pronipote, e tra le ipotesi spunta anche il nome delle mamme della coppia, Diana e Doria.

Voi unimamme cosa ne pensate di questi nomi? Come avete scelto il nome dei vostri figli?