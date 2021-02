Harry e Meghan “divorziano”: la lettera della Regina e la tristezza della famiglia

Harry e Meghan “divorziano”: la lettera della Regina Elisabetta ai Duchi di Sussex e la tristezza della famiglia.

A un anno dall’annuncio del loro abbandono del ruolo di membri senior della Royal Family, la Regina Elisabetta ha preso una decisione definitiva sul nipote Harry e la moglie Meghan. Non è quella che in molti si aspettavano.

Sembrava che dopo la rottura dei Duchi di Sussex, l’allontanamento da Londra e il trasferimento negli Stati Uniti, la coppia potesse recuperare almeno parte del suo ruolo all’interno della Famiglia Reale britannica. Che fosse possibile conservare delle funzioni di rappresentanza e di servizio, pur mantenendo una certa autonomia. Così non sarà.

Il 19 febbraio è arrivata la comunicazione ufficiale di Buckingham Palace con la decisione definitiva della Regina Elisabetta. Un esito della clamorosa vicenda che probabilmente deluderà molti fan della coppia e dalla monarchia britannica.

LEGGI ANCHE: HARRY E MEGHAN, L’ANNUNCIO DELLA GRAVIDANZA: LO SCATTO È UNA CITAZIONE CINEMATOGRAFICA

Harry e Meghan “divorziano” dalla famiglia reale: la decisione ufficiale della Regina Elisabetta

Come in una puntata di The Crown, in cui abbiamo visto un’austera e inflessibile Regina Elisabetta prendere decisioni dure ma necessarie per la salvaguardia della Corona, anche nel caso di Harry e Meghan non c’è spazio per soluzioni di compromesso che possano rendere meno autorevole l’immagine della monarchia britannica.

Elisabetta ha deciso: rinunciando ai loro doveri ufficiali Harry e Meghan non possono continuare a svolgere “le responsabilità e i compiti che derivano da una vita di pubblico servizio“. Lo ha messo nero su bianco Elisabetta, che ha scritto una lettera alla coppia, e lo ha comunicato una nota di Buckingham Palace.

I titoli e i patronati reali della coppia torneranno nelle mani della Regina, prima di essere redistribuiti tra gli altri membri della famiglia reale che svolgono un’attività di servizio per la monarchia. Immaginiamo saranno William e Kate, ma anche Carlo e Camilla e gli altri figli e nipoti di Elisabetta.

I ruoli che saranno tolti ai Duchi di Sussex includono i titoli militari onorari di Henry nei Royal Marines, nella RAF Honington, nella Royal Navy mall Ships and Diving, nonché i ruoli nel Queen’s Commonwealth Trust, nella Rugby Football Union e nella Rugby Football League, il patronato del Royal National Theatre e delle associazioni delle Università dei Paesi del Commonwealth.

Un portavoce di Buckingham Palace ha fatto sapere che nella Famiglia Reale sono tutti tristi per la decisione di Harry e Meghan si abbandonare lo status di reali senior, ma che “il Duca e la Duchessa di Cambridge rimangono membri molto amati della famiglia“.

LEGGI ANCHE: PRINCIPE FILIPPO RICOVERATO IN OSPEDALE A LONDRA

I media italiani riportano tutti la notizia come la decisione di Elisabetta di togliere titoli reali e incarichi alla coppia ribelle. Diversamente i giornali inglesi, su tutti The Telegraph, il quotidiano che più segue le vicende della Royal Family, riporta la vicenda dalla prospettiva opposta: sono Harry e Meghan a non voler tornare al loro ruolo di membri “lavoratori” della Famiglia Reale e non la Regina ad aver deciso di allontanarli.

La questione è presto spiegata. Le regole severe della monarchia britannica richiedono una piena assunzione di responsabilità e un impegno a tempo pieno nell’esercizio delle prerogative reali e nello svolgimento dei compiti al servizio della Corona. Così come per portare i titoli militari. Insomma, non si può vivere un po’ a Londra e un po’ in California. Non si può partecipare come reali a cerimonie ufficiali né rappresentare la monarchia e allo stesso tempo lavorare a Hollywood o nello star system americano.

La volontà di Meghan di tornare nel suo mondo dello spettacolo, perché è chiaro che la scelta di lasciare il Regno Unito è stata sua, potrebbe costare moltissimo a Henry, che probabilmente non è abituato alla vita da vip negli Stati Uniti.

La coppia aveva già espresso un anno fa l’intenzione di rendersi economicamente indipendente rinunciando alle dotazioni economiche reali. L’anno della pandemia ha frenato molte attività in programma. Ci riusciranno in futuro? Soprattutto Harry? Il secondogenito di Lady Diana non potrà più presenziare né sponsorizzare ufficialmente tutte quelle attività e iniziative benefiche che aveva patrocinato negli anni scorsi per la monarchia, sia nel Regno Unito che nei e per i Paesi del Commonwealth. Come nel caso del Rugby. Per lui sembra aprirsi un periodo molto complicato.

Nel frattempo, ancora il Telegraph scrive che probabilmente i Duchi di Sussex non hanno capito che cosa significhi svolgere un’attività di servizio per la monarchia britannica.

In risposta alla nota ufficiale di Buckingham Palace, un portavoce della coppia ha fatto sapere che l’uscita dei Duchi da membri senior della Royal Family non impedirà loro di restare “impegnati nei loro doveri e servizi per il Regno Unito in tutto il mondo“ e hanno “offerto il loro continuo sostegno alle organizzazioni che hanno rappresentato a prescindere dal loro ruolo“.

“Tutti possiamo vivere una vita di servizio. Il servizio è universale“, hanno concluso Harry e Meghan.

Non sarà però più la stessa cosa e come affermano i giornali inglesi, non sembrano aver compreso fino in fondo cosa è cambiato. Harry si pentirà?

LEGGI ANCHE: HARRY E MEGHAN: LA PROFEZIA DI LADY DIANA NEL LIBRO DI CRISTINA PARODI

Che pensate unimamme della decisione della Regina Elisabetta? Troppo severa?