Harry e Meghan: la profezia di Lady Diana nel nuovo libro di Cristina Parodi. Cosa bisogna sapere.

Si intitola “E vissero tutti felici e contenti?” ed è il nuovo libro di Cristina Parodi sulla storia di Harry e Meghan e della famiglia reale britannica. Già in libreria da qualche giorno, il libro promette di raccontare particolari curiosi e retroscena scottanti sulla vicenda della coppia più chiacchierata della Royal Family.

Dal loro addio alla corte di Buckingham Palace, il Duchi di Sussex sono stati continuamente sotto i riflettori, nel bene e nel male. Con tanto gossip sul loro conto, dalla perdita del secondo figlio alla nuova presunta gravidanza di Meghan, dall’aspetto di Harry selvaggio durante l’isolamento in California al nuovo scandalo che sta per travolgere Meghan con il libro al “veleno” della sorellastra Samantha.

Insomma, se William e Kate sono la coppia istituzionale, sempre perfetta e ligia ai doveri di rappresentanza, che mostra scorci della propria casa dalle dirette video per le cause sociali. Harry e Meghan sono i ribelli che riempiono le cronache di gossip con i racconti più strabilianti.

Ora anche Cristina Parodi ha voluto raccontare sul loro conto. La giornalista e conduttrice televisiva, dagli esordi professionali al Tg5, per passare alla cronaca rosa e di costume con Verissimo, la Vita in diretta e poi Stirpe Reale, in prima serata, ha maturato una notevole esperienza sulle vicende della Royal Family. Fin dall’epoca in cui lavorava al Tg5 seguiva la famiglia reale. Poi, nel 1996 ha avuto un incontro molto speciale che è alla base del suo libro: quello con Lady Diana. Ecco come è stato l’incontro e come l’ha ispirata.

Harry e Meghan: la profezia di Lady Diana

Nell’ottobre del 1996, Cristina Parodi incontrò Lady Diana a un convegno internazionale a Rimini. La giovane giornalista del Tg5 ebbe la straordinaria occasione di parlare con Lady D. Il contenuto di quell’incontro è sempre rimasto segreto, finché Cristina Parodi non ha deciso di farne la base del suo nuovo libro, che racconta la storia di Harry e Meghan e del loro addio alla Royal Family. “E vissero tutti felici e contenti?” è il titolo ed è uscito il 21 gennaio per Cairo Editore.

“Ottobre 1996. Rimini. Ad un convegno internazionale di cui ero la conduttrice arriva come relatrice Lady Diana Spencer e io che per il Tg5 seguivo le vicende reali per la prima volta riesco ad incontrarla, a parlare con lei, a cenare insieme (vedi foto). Anche da questo incontro è nata l’idea di scrivere un libro sulla clamorosa uscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale inglese . Le parole che la principessa mi disse in quell’occasione suonano come una profezia che anticipa la scelta rivoluzionaria fatta dai Duchi di Sussex . Diana morì dieci mesi dopo quell’evento e non ebbe mai la possibilità di avere una nuova vita. Suo figlio Harry invece si. ‘E vissero tutti felici e contenti?'”. Con queste parole Cristina Parodi annuncia sul suo profilo Instagram il suo libro su Harry Meghan, a didascalia delle foto di quell’evento con Lady D. C’è anche la foto della cena.

Il nuovo libro di Cristina Parodi

In occasione dell’uscita del suo libro su Harry e Meghan, Cristina Parodi ha raccontato al Corriere della Sera il suo incontro con Lady Diana. “Ho avuto una conversazione privata con Diana, nel 1996, pochi mesi dopo il divorzio da Carlo – ha detto Parodi – Conducevo un evento a Rimini e lei teneva un discorso. Sono stata con lei per mezz’ora, a patto che non divulgassi il contenuto della conversazione. Lo faccio oggi, a oltre vent’anni dalla morte. Le chiesi se aveva la vita che si era immaginata e mi rispose di sì, tranne che per un’unica sofferenza: non passare abbastanza tempo coi figli. Le domandai cosa desiderasse per loro e mi disse: solo che siano felici“.

Da mamma premurosa, Lady Diana desiderava una vita normale e felice per i figli. Anche per questo, forse, le è sempre stata stretta la rigidità della vita di corte, la freddezza e l’ipocrisia dell’etichetta. Del resto, che Lady D fosse una donna premurosa e amorevole lo hanno confermato anche le giovani nipoti, le figlie di suo fratello.

Lady Diana, ha spiegato Cristina Parodi, “diceva ai figli: fate attenzione a chi sposerete. Voleva dire: amate senza riserve, è l’unica cosa che conta“. Secondo la giornalista, la serie The Crown ha rappresentato esattamente la solitudine, l’isolamento e la tristezza della Principessa a corte. Avrebbe aiutato a capire la frase che Meghan pronuncia nel documentario ‘An African Journey’ quando dice: nessuno mi ha mai chiesto “stai bene?”. Questa sarebbe la “profezia di Lady Diana“.

A differenza di Meghan, però, Diana è stata più vittima, ha sofferto molto di più nella sua lotta contro la monarchia. Invece, Meghan più forte e volitiva è riuscita a imporsi e a portare via Harry dalla famiglia reale. “Meghan non è la ragazza che sogna il principe azzurro, ma quella che fa l’impensabile: arriva, prende il principe e lo porta via dal castello“, ha spiegato Cristina Parodi. Un’altra generazione quella di Meghan rispetto a Lady Diana, sposata appena ventenne, e senza esperienza di vita, con un uomo più grande di lei. Meghan, invece, quando ha incontrato Harry era già un’attrice affermata, una donna che aveva trovato la sua strada e una donna già sposata e divorziata.

L’attrice americana, però, non ha semplicemente sedotto il marito, portandolo via dal palazzo reale, lo ha anche aiutato a ritrovare sé stesso. Le immagini di Harry sorridente a fianco alla moglie sono sotto gli occhi di tutti. Lo sguardo del Principe pieno di gioia nel giorno del suo matrimonio, in quello della nascita del figlio Archie e in molte altre occasioni mano nella mano con Meghan, è inconfondibile.

Meghan ha aiutato Harry a scacciare via i fantasmi che lo assediavano dalla morte della madre e che lo avevano portato a una vita sregolata, fonte di imbarazzo per la corte britannica. Un Harry sereno e finalmente adulto è merito della moglie. Una donna forte, indipendente ma compagna amorevole o solo un’arrampicatrice, come l’accusa la sorellastra Samantha? Per scoprirlo dovremo aspettare del tempo e per conoscere qualche dettaglio in più sulla coppia leggere il nuovo libro di Cristina Parodi.

Che ne pensate unimamme del libro di Cristina Parodi? Lo leggerete?