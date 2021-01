Lady Diana segreta: com’era veramente in privato la principessa più amata. Parla la famiglia Spencer.

Tutti hanno amato moltissimo Lady Diana, anche chi l’ha scoperta soltanto dopo la sua morte. In pochi, però, l’hanno veramente conosciuta. Fin troppi, invece, sono i pettegolezzi e le dicerie, anche cattive, sul suo conto.

Generosa e ribelle, Lady D ha lasciato un ricordo pieno di affetto nel cuore di molti. Una personalità indimenticabile, amata come una rock star. Era stata soprannominata la “Principessa triste” per via dell’infelice matrimonio con il Principe di Galles, Carlo, figlio della Regina Elisabetta II. Non capita a corte e forse troppo giovane per un ruolo impegnativo come quello di moglie di un futuro re, Diana è passata attraverso sofferenze e avventure amorose.

LEGGI ANCHE: PRINCIPE WILLIAM, L’AIUTO AI PIÙ POVERI IN RICORDO DELLA MADRE DIANA

Solo i suoi familiari, però, possono dire di averla conosciuta veramente. Parliamo degli Spencer, famiglia di antica nobiltà britannica da cui Diana proveniva. Gli Spencer, in particolare il fratello minore di Lady D, Charles, non hanno mai risparmiato le critiche alla famiglia reale per il trattamento riservato a Lady Diana. Ora, però, fuori dalle critiche, parlano le nipoti di Lady D, Amelia ed Eliza Spencer, ancora bambine quando la zia morì, nel 1997, ma della quale conservano un vivo ricordo. Ecco cosa hanno raccontato alla stampa.

Lady Diana segreta: com’era veramente in privato. Parlano le nipoti

Si torna a parlare dell’indimenticabile Lady Diana, la compianta Principessa del Galles, mamma degli oggi popolarissimi William e Harry. I figli hanno seguito le orme della madre nella promozione delle iniziative di beneficenza e nello spazio che occupano sui giornali di gossip. Harry soprattutto per la discussa moglie Meghan, un matrimonio il loro purtroppo al centro di pettegolezzi feroci, che avrebbero spinto la coppia al trasferimento negli Stati Uniti. Più istituzionali, invece, sono le uscite sulla stampa dedicate a William e in particolare alla moglie Kate, anche lei non nobile, come Meghan, eppure amatissima dai britannici. Il basso profilo della coppia, l’impegno nelle attività sociali e il senso di normalità che trasmettono fanno di William e Kate la coppia più popolare della famiglia reale britannica. C’è già chi li vede come futuri successori della Regina Elisabetta e Filippo, saltando in non molto popolari Carlo e Camilla.

Tornando a Lady Diana, questa volta non sono i suoi figli a parlare di lei, né altri componenti della famiglia Windsor. È la sua famiglia di origine a ricordarla, gli Spencer, e in particolari le nipoti gemelle Amelia ed Eliza Spencer, figlie di Charles Spencer, il fratello minore di Diana.

LEGGI ANCHE: LADY DIANA E LE RIVELAZIONI SULLA SUA INFANZIA: “HA SOFFERTO MOLTO”

Le due bellissime nipoti di Lady Diana, Amalia ed Eliza Spencer, hanno 28 anni, compiuti lo scorso 10 luglio, e sono cresciute in Sudafrica. Avevano solo 5 anni nel 1997, quando la loro zia perse la vita nel tragico incidente di Parigi. Eppure ne conservano un ricordo ben definito, che il passare del tempo non ha scalfito.

Amelia ed Eliza sono state intervistate in esclusiva dalla rivista di lusso Tatler, dedicata all’aristocrazia e ai vip britannici, che ha dedicato loro anche la copertina, presentandole come “la prossima generazione di una delle dinastie inglesi più glamour”. In quanto nipoti di Lady D, le due sorelle non potevano non parlare della famosissima zia. Il ricordo che hanno di Diana è pieno di affetto e tenerezza.

Le due gemelle hanno raccontato che da bambine non sapevano, e non potevano rendersi conto, dell’importanza della Principessa Diana e del ruolo che aveva. Per loro era solo la zia. Una zia materna e amorevole, piena di dolcezza verso i bambini. “Faceva sempre uno sforzo per connettersi con noi bambini e aveva il grande potere di entrare nel nostro cuore“, hanno detto Amelia ed Eliza.

Nonostante la breve frequentazione, Lady Diana ha avuto un grande influenza sulle due bambine. Tanto che Amelia già in un’altra intervista aveva dichiarato che sperava di aver acquisito il carattere compassionevole della zia. Una qualità, questa, che è sempre stata riconosciuta da tutti a Lady D.

Le gemelle Amelia ed Eliza, oggi socialite ricercate, hanno una sorella maggiore, Kitty di 30 anni, che lavora nel mondo della moda come modella e influencer.

Amelia si è fidanzata ufficialmente con Greg Mallett, istruttore di polo. Mentre la sorella Kitty si sposerà con Michael Lewis, miliardario di 61 anni. C’è da scommettere che tutte e tre le sorelle diventeranno presto le protagoniste delle cronache rosa e di costume.

Che ne pensate di questi ricordi su Lady Diana, unimmame? Anche a voi piaceva la Principessa del Galles?