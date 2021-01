Principe William, l’aiuto ai più poveri in ricordo della madre Diana

By

Durante le festività natalizie, in segreto il principe William d’Inghilterra ha prestato aiuto ai volontari di un’associazione benefica in ricordo della madre Diana.

Il ricordo di una Lady Diana filantropa e attiva nelle opere di carità e di beneficenza è sempre vivo nel ricordo di chi l’ha amata e apprezzata in vita e, in particolar modo, nel cuore dei figli.

Fin da piccoli sia il principe William che il principe Harry erano soliti accompagnare la madre nelle occasioni di volontariato e affiancarla durante gli eventi benefici. Fin dalla tenera età, entrambi i piccoli reali d’Inghilterra sono stati educati all’aiuto verso il prossimo.

Lo stesso Harry prima di Natale, da oltreoceano, aveva compiuto un grande atto di generosità nei confronti di un’associazione neozelandese insieme alla moglie Meghan.

Lady Diana, infatti, collaborava attivamente con The Passage, una charity inglese che tutt’oggi si occupa di aiutare e supportare i senzatetto: proprio in questo ente londinese, il principe William ha voluto prestare volontariato in memoria di sua madre.

Durante le festività natalizie, il principe William d’Inghilterra ha voluto rendere segretamente omaggio alla memoria di sua madre Diana. Per tre volte, in silenzio, si è recato presso una charity londinese conosciuta proprio grazie a sua madre.

Come testimoniano le foto pubblicate dai canali social dei reali d’Inghilterra, già nel 1993, in giovanissima età, i due principini affiancavano la mamma Diana nella sua opera benefica presso The Passage.

Qualche giorno prima di Natale il principe William è ritornato nell’ONG conosciuta e, in ricordo della mamma, ha prestato il suo aiuto e ha teso la mano ai più bisognosi.

Per tre volte, dunque, il duca di Cambridge si è recato in segreto presso la charity londinese e ha distribuito pasti caldi ai più poveri: “Ci ha aiutati a preparare e a impacchettare i pasti caldi da distribuire agli homeless e si è trattenuto a parlare con loro“, ha rivelato il direttore esecutivo dell’organizzazione benefica.

L’ONG inglese, a cui Diana era particolarmente legata, ha visto l’aiuto di William in numerose occasioni. Nel 2016, il duca di Cambridge aveva, infatti, ricordato i momenti da bambino vissuti nell’aiuto al prossimo e quanto sia importante garantire che tutti i membri della sociatà siano trattati con rispetto, dignità e gentilezza.

Entrambi i principi, nonostante le odierne divergenze, non hanno mai dimenticato le opere di beneficenza compiute insieme alla madre e che ancora oggi continuano a compiere proprio in ricordo dell’amata mamma.

