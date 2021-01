By

William e Kate aprono le porte della loro casa nel Norfolk: ecco come appare. Le immagini e il video.

I Duchi di Cambridge, William e Kate, hanno aperto le porte della loro casa di Anmer Hall, una tenuta di campagna nel Norfolk.

Più che aprire le porte, i Duchi hanno mostrato qualche scorcio della loro casa durante le dirette zoom delle attività di carattere sociale e benefico che li hanno coinvolti in questi mesi di pandemia. Sempre perfetti, eleganti ma senza eccessi, William e Kate (che ha compiuto gli anni da poco) hanno confermato il loro stile anche negli arredi di casa che siamo riusciti ad intravedere dalle foto e dai video.

Tra le case dei vip che vi abbiamo mostrato di recente, ricordiamo quella di Chiara Ferragni e Fedez. Ora scopriamo invece quella dei Duchi di Cambridge.

William e Kate aprono mostrano la loro casa nel Norfolk

William e Kate possiedono una splendida tenuta di campagna che si chiama Anmer Hall e si trova nella contea di Norfolk, a pochi chilometri dalla casa privata della Regina Elisabetta, Sandringham House. È stata proprio la Regna Elisabetta a regalare la casa a William e Kate nel 2013.

Anmer Hall è una casa di campagna inglese in stile georgiano costruita nel 1802. Fino al 1898 ha fatto parte della tenuta di Sandringham House. È stata abitata dal Duca e dalla Duchessa del Kent e poi dalla famiglia Van Cutsem, amici del principe Carlo e del principe William. Per alcuni anno è stata abitata da James Everett, fino a diventare casa dei Duchi di Cambridge.

La casa, con mattoni rossi a vista in esterno, è formata da un piano terra, un primo piano e un sottotetto con mansarda. Ha dieci camere. L’edificio ha una forma a “L”, con un braccio che si allunga sul retro. La sua facciata è semplice e lineare, senza fronzoli, con grandi finestre a griglia dagli infissi bianchi e un porticato all’ingresso.

William e Kate hanno usato Anmer Hall come loro residenza principale mentre William lavorava come pilota per la East Anglian Air Ambulance, servizio di elisoccorso del Norfolk.

Prima che i Duchi di Cambridge si trasferissero nella residenza di Anmer Hall, la casa è stata interamente ristrutturata: sono stati rifatti il tetto per intero, la cucina e sono stati cambiati gli interni, affidandoli al designer Ben Pentreath. Inoltre, è stata aggiunta una serra, disegnata dall’architetto Charles Morris. I lavori di ristrutturazione sono costati 1,5 milioni di sterline e finanziati con fondi privati della famiglia reale.

Kate e William si sono trasferiti nella tenuta di Anmer Hall durante la pandemia, per trascorre qui il lockdown, lasciando Londra e la ben più grande e monumentale residenza di Kensington Palace. Come molti altri nobili, ricchi e reali. La Regina Elisabetta, invece, si è trasferita al Castello di Windsor.

Durante la pandemia, i Duchi di Cambridge hanno preso parte a numerose iniziative a sostegno del servizio sanitario britannico, del personale sanitario e dei volontari. Hanno preso parte a eventi pubblici, la maggior parte dei quali si sono svolti sul web, con dirette via zoom e sui social, come tutti i cittadini comuni.

È stato proprio durante queste dirette via zoom che è stato possibile intravedere la loro casa di Anmer Hall, dove continuano a da abitare tuttora. Abbiamo visto William e Kate, soprattutto William, parlare davanti alla webcam del suo computer in stanze dalle pareti verde chiaro o scure e con porte bianche.

Il video che mostra qualcosa di più della casa è recente e si tratta di una videoconferenza a cui William e Kate hanno partecipato insieme. Il video promuove la linea telefonica ‘Just ‘B’ di The Hospice UK per il sostegno alle persone che hanno subito un lutto durante l’epidemia di Covid-19 nel Regno Unito. Una iniziativa in cui William e Kate sono molto coinvolti e che promuovono anche sui loro canali social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Nel video e nella foto qui sopra vediamo i Duchi di Cambridge mentre parlano da un salotto della loro casa di Anmer Hall. Sono seduti su un divano color panna, dove si intravedono dei cuscini con motivi floreali. Alle loro spalle, appesi alla parete, notiamo un grande specchio con profili dorati e alcuni piatti in ceramica o porcellana lungo i lati. Le pareti della stanza sono color verde chiaro. Quindi sarà la stessa che abbiamo già intravisto, seppure solo le pareti e le porte, in altri precedenti video. Sotto allo specchio deve esserci un tavolino o una console, dove poggiano una lampada abat jour, che scalda l’ambiente con la sua luce, una cornice con la foto del principino George e due vasi con piante, una sembra un’orchidea bianca. Più a sinistra si notano le foglie di un’altra pianta. Non è un mistero che Kate abbia il pollice verde.

La casa dei Duchi appare elegante ma sobria, la confortevole e accogliente casa di campagna di una coppia importante ma che non ama gli eccessi. Del resto lo stesso designer a cui si sono affidati, Ben Pentreath, non ama le esagerazioni e il suo stile è quello di arredare le case in modo che rispecchino il carattere dei loro proprietari.

Che ne pensate unimamme? Vi piace la casa di campagna di William e Kate?