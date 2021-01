La duchessa di Cambridge Kate Middleton ha spento 39 candeline. Scopriamo come ha trascorso il compleanno!

Quest’anno, Kate ha festeggiato i suoi 39 anni in un’atmosfera intima dovuta al fatto che nel Regno Unito, è stato indetto il terzo lockdown. Si è trattato di un compleanno diverso per la moglie di William, a differenza di quanto è accaduto negli scorsi anni con la festa organizzata con gli amici, nella sua casa di campagna.

Kate Middleton e il suo compleanno sobrio

Per la festa di compleanno di Kate, William ha organizzato un tea party insieme ai loro bambini George, di sette anni, Charlotte, di cinque, e Louis, di due anni. Kate Middleton è prima di tutto una mamma, parola di esperta.

Anche se da lontano, anche la famiglia reale ha voluto esprimere il suo affetto alla duchessa di Cambridge, inviandole un messaggio di auguri. Infatti, sia la regina, sia il principe Carlo che la duchessa di Cornovaglia, hanno scritto alla duchessa in occasione del suo compleanno.

Sull’account ufficiale della Famiglia Reale sono state postate due immagini e a corredo la seguente frase: “Augurando alla duchessa di Cambridge un compleanno molto felice!“, e l’hashtag #HappyBirthdayHRH.

Il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia, invece, hanno voluto fare gli auguri di compleanno a Kate condividendo uno scatto della donna: “Buon compleanno alla duchessa di Cambridge!”, con dei coriandoli a corredo del post.

A differenza della cognata Meghan Markle, la Famiglia Reale nutre un grande affetto per Kate. La duchessa, infatti, è sempre riuscita a fare la scelta giusta, conquistando anche il popolo inglese. A tal proposito, la Middleton è riuscita anche a diventare un’icona di stile grazie ai suoi abiti fiorati e i suoi cappotti colorati. Non è un caso, infatti, che quando Kate sfoggia un vestito di basso costo, nel giro di poche ore si registra il tutto esaurito. Kate è nota anche per il suo impegno per i bambini.

Le persone che hanno conosciuto Kate sono concordi nel dire che la Middleton è brava in tutto, dall’organizzare eventi ufficiali al giardinaggio. Pare, poi, che non disdegni neppure cimentarsi in cucina. Non è assurdo pensare, quindi, che la torta per il suo compleanno l’abbia preparata proprio lei con sue mani!

Non trovate anche voi unimamme che Kate sia una vera icona di stile?