Meghan Markle: arriva il libro scottante della sorellastra Samantha. Cosa bisogna sapere.

Trema la la Duchessa di Sussex Meghan Markle, moglie del Principe Harry d’Inghilterra. Il motivo delle sue preoccupazioni è l’imminente uscita del libro della sorellastra Samantha, con la quale non scorre buon sangue.

Il libro uscirà a febbraio negli Stati Uniti. Ecco cosa bisogna sapere e soprattutto qual è stata la reazione di Meghan.

Meghan Markle: arriva il libro scottante della Samantha

Mentre si rincorrono i pettegolezzi su un possibile ritorno a Londra di Harry e Meghan e le notizie sulla seconda gravidanza della Duchessa, è prossimo all’uscita il libro scottante di Samantha Markle, la sorellastra di Meghan.

Il libro si intitola “The Diary of Princess Pushy’s Sister” e viene annunciato come una sorta di “libro verità” che racconterà tutto della vita di Meghan Markle in famiglia. Samantha Markle aveva già sparlato in abbondanza della sorellastra sulla stampa di tutto il mondo. Ora, con il suo nuovo libro promette di svelare verità scottanti sul conto Meghan.

Una trovata pubblicitaria? Cattiverie gratuite o la verità sulla vita della famosa sorella? Queste operazioni editoriali sollevano sempre qualche dubbio. Sicuramente, il libro farà gola agli amanti del gossip che, ci scommettiamo, correranno a comprarlo.

Era da tempo che Samantha Markle annunciava (o minacciava) che avrebbe scritto un libro con un resoconto dettagliato e particolari inediti su Meghan. Come spiega Vanity Fair. Ora il momento è arrivato.

Il libro uscirà il 1° febbraio negli Stati Uniti, dove Meghan non potrà fare nulla per impedirne la pubblicazione o citare in giudizio la sorellastra Samantha. Negli Usa, infatti, le leggi sulla diffamazione sono molto diverse e molto più permissive di quelle vigenti in Europa e nel Regno Unito. A Meghan non resta che l’ansia per l’uscita del libro e un “mal di stomaco” preventivo, come riporta il sito di gossip “In Touch“.

Alcune fonti vicine alla Duchessa hanno rivelato che a Meghan “viene la nausea” al pensiero del libro della sorellastra, ma avrebbe deciso di non replicare pubblicamente quando verrà pubblicato. Molto probabilmente, però, lo leggerà.

“In mezzo ad una bufera di fake news e caos mediatico, Samantha Markle condivide la verità sulla sua famiglia contro ogni ultimatum, mentre una favola reale precipita“, si legge nella presentazione del libro sul sito della casa editrice Barnes&Noble. “Le cose non sono sempre come sembrano e la realtà a volte è più strana della fiction”, si legge ancora. Il libro ha la bellezza di 328 pagine. Cosa ci sarà tanto da raccontare sul conto di Meghan?

I rapporti tra Meghan e Samantha, entrambe figlie di Thomas Markle, sono interrotti da tempo. Le due donne non si vedrebbero da dieci anni, dunque da molto tempo prima che Meghan incontrasse e si fidanzasse con il Principe Harry. Quando la carriera di Meghan come attrice, tuttavia, era già affermata.

La sorellastra Samantha l’ha già accusata di essere una “arrampicatrice sociale spietata“, “ingrata verso la famiglia e il padre Thomas” e addirittura “gelosa di Kate Middleton”. Sarà vero o è solo l’invidia di una sorella non famosa? Come fa Samantha a conoscere i sentimenti di Meghan verso Kate se non si frequentano da dieci anni?

Sui rapporti di Meghan con la sua famiglia di origine ne sapremo di più dal libro, sempre che racconti la verità. Data l’acrimonia di Samantha verso la sorellastra c’è da scommettere che non sarà per niente tenero e che conterrà molti attacchi. Staremo a vedere.

Nemmeno il padre Thomas è stato tenero con la figlia. Anche lui ha rilasciato dichiarazioni velenose alla stampa sul cono di Meghan. La Duchessa di Sussex ha accusato i tabloid britannici di aver distrutto il rapporto con suo padre e proprio la persecuzione dei media sarebbe all’origine della decisione di Harry e Meghan di abbandonare le loro prerogative reali e trasferirsi negli Stati Uniti.

Voi che ne pensate unimamme? Vi incuriosisce il libro su Meghan?