Non può essere Harry! Un famoso vicino spiega com’è diventato |FOTO

Dov’è andato a finire il principe Harry? Da una foto che sta circolando in queste ore, è irriconoscibile e a raccontare com’è diventato è un suo famosissimo vicino di casa.

Robe Lowe, attore e vicino di casa di Meghan e Harry, intervistato in un noto programma televisivo, rivela com’è diventato il marito di Meghan Markle. Le sue dichiarazioni sono davvero scioccanti tant’è che lo stesso conduttore esprime dei dubbi sulla loro veridicità. Quella che viene fuori è una scenetta tra il serio e il faceto.

Robe Lowe su Harry: “Mi sembra avesse la coda di cavallo…”

Durante una partecipazione al programma The Tonight Show di James Corden, l’attore Rob Lowe ha risposto ad una serie di domande riguardanti il marito Harry.

Corden, infatti, non poteva lasciarsi scappare l’occasione di chiedere qualche indizio in più sulla nuova vita dell’ex componente della Royal Family. Lowe, infatti, come i duchi di Sussex, vive a Montecito, il quartiere dei vip, in California, località Santa Barbara. La villa dove vivono Harry, Meghan e Archie, è costata oltre 14 milioni di dollari, con ben 9 stanze da letto e addirittura 16 bagni.

Harry e Meghan tornano a Londra: la coppia fa retromarcia?

Tornando alla descrizione che l’attore 56enne fa di Harry, è davvero clamorosa, ecco cosa ha rivelato: “Vivono a circa un miglio da casa mia. Non si vedono mai, lui poi conduce un’esistenza davvero solitaria. Tanto che, per noi del quartiere, incontrarlo è come vedere il mostro di Loch Ness. Nel senso che sai che c’è, ma non si fa mai vedere. E infatti quando l’ho visto, mentre guidava, la sensazione è stata quella…È stato un incontro velocissimo, durato pochissimo. Ma mi sembrava avesse la coda di cavallo…Te lo dico così…Mi sembrava avesse davvero i capelli lunghi, trattenuti sulla nuca”

Il conduttore resta davvero allibito da queste dichiarazioni, infatti, dice: “Sai cosa ti dico? Non era lui”. Ma, Rob, non ci sta: “Era proprio lui, invece. L’ho seguito fino a quando è entrato in casa”

Harry e Meghan l’omaggio alle madri: la scelta fa discutere |FOTO

Che il motivo per cui i duchi di Sussex non escano molto sia che nella loro abitazione ci sono un mega parco, la piscina e un campo da tennis?

Oltre a Robe Lowe, tra i vicini di casa di Harry e Meghan ci sono Oprah Winfrey, la cantante Katy Perry, Orlando Bloom oltre che l’attrice Gwyneth Paltrow e le Kardashian.

E voi unimamme, cosa ne pensate della descrizione fatta da Robe Lowe di Harry?