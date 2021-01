Harry e Meghan, l’omaggio alle madri: la scelta che fa discutere | FOTO

By

I duchi del Sussex, Harry e Meghan, rendono omaggio alle loro madri, ma il gesto potrebbe essere l’ennesimo motivo di una lite in famiglia.

Poco prima la fine dell’anno 2020, il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno pubblicato il loro primo podcast su Spotify che fa parte di un accordo da 40 milioni con proprio il servizio musicale svedese.

Durante il podcast che dura 30 minuti i duchi del Sussex hanno trattato diversi argomenti ed hanno fatto gli auguri di Buon anno, ma c’è stato un ospite speciale che ha incantato i fan con la sua voce; era il piccolo Archie che si è unito ai genitori per gli auguri.

Proprio il nuovo progetto della coppia potrebbe portare ad un’ulteriore lite nella Famiglia Reale, ecco cosa è successo.

Harry e Meghan Markle: l’omaggio alle mamme che fa discutere

Il Daily Mail riporta le parole di un esperto della Famiglia Reale inglese secondo il quale sarebbe in corso l’ennesima lite tra i fratelli William ed Harry.

Il motivo sarebbe proprio il nuovo podcast di Harry e la pubblicità per lanciare il sito collegato, Archiewell. Sulla prima pagina del sito c’è una foto del principe da piccolo mentre è sulle spalle dell’amata mamma, Lady Diana.

Il tutto correlato da una lettera che inizia con “Io sono il figlio di mia madre. E io sono la madre di mio figlio. Insieme vi porteremo Archewell. Crediamo nella parte migliore dell’umanità…abbiamo sperimentato compassione e gentilezza dalle nostre madri…Di fronte alla paura, alla lotta ed al dolore può essere facile perderla di vista, ma insieme possiamo scegliere il coraggio, la guarigione e la connessione. Insieme possimao scegliere di mettere in atto la compassione“.

Questo foto però potrebbe infastire William che sembrerebbe essere deluso da come il fratello abbia “cercato di sfruttare attraverso una foto lo stato di icona della madre, Diana, così da poter lanciare con più efficacia il sito suo e di Meghan Markle“.

Lo ha spiegato al giornale inglese Phil Dampier, l’esperto di fati reali: “Credo che William sarebbe piuttosto preoccupato se Harry usasse Diana per pubblicizzare una sua iniziativa, benefica o professionale, senza prima consultarlo. William sta cercando di seguire le orme di Carlo“.

Nessun riferimento per Carlo, il padre di Harry o per il fratello. Una scelta che ha fatto molto discutere. L’omaggio è solo per le mamme, anche quella di Meghan: “Credo che parte della ragione che ha spinto Harry a citare solo sua madre abbia a che fare con Meghan, che è molto vicina alla madre e ormai lontana dal padre. Può aver pensato a lei quando ha deciso di parlare solo di Diana“.

Ha anche ricordato che i due fratelli saranno insieme questa estate per l’inaugurazione di una statua per celebrare il 60° compleanno della principessa Diana a Kensington Palace a Londra. Qui si potrà capire il rapporto che intercorre tra i due ed anche tra le cognate: “Sarà interessante osservare il linguaggio del corpo quando si incontreranno. Sarà anche molto interessante vedere se Meghan tornerà nel Regno Unito per la presentazione e quale reazione riceverà dal pubblico che incontrerà“.

Voi unimamme cosa ne pensate della scelta di Harry e Meghan?