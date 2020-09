Lady Diana, per i sui 60 anni i figli preparano un regalo molto speciale

I principi William ed Henry annunciano l’imminenza della realizzazione di un progetto in onore della loro madre: Diana.

Unimamme, ormai sono passati più di 20 anni dal tragico 31 agosto del 1997, quando Lady D morì in uno schianto nel tunnel dell’Alma a Parigi.

Lady Diana: il ricordo dei figli in una data importante

Nel 2017, i suoi figli, ormai adulti, avevano deciso di commemorarla con una statua, commissionata all’artista Ian Rank-Broadley. La statua poi sarebbe stata posta nei giardini di Kensington Palace. Ora arriva un importante annuncio al riguardo.

Il 1 luglio del 2021 sarà la fatidica data in cui potremo vedere questa statua. Secondo quanto riportato dal Daily Express i due figli di Diana Spancer, William ed Henry avrebbero firmato un nuovo comunicato al riguardo “L’opera onora l’impatto positivo che nostra madre ha avuto sul mondo. Tutti coloro che visiteranno i giardini di Kensington Palace potranno così riflettere sui valori che lei ci ha lasciato in eredità».

Lo scultore britannico a cui si erano rivolti i due eredi della regina Elisabetta è appunto Ian Rank-Broadley, un artista molto noto in patria. In teoria la statua di Lady D sarebbe dovuta essere pronta nel 2019, ma è evidente che ci siano stati alcuni ritardi. A ogni modo pare che l’opera sia pronta e ora è stata fissata una data per l’inaugurazione.

A questo punto i figli di Diana hanno deciso che l’inaugurazione si terrà in occasione dei 60 anni della madre.

Non si sa chi parteciperà, soprattutto considerando che Harry si è trasferito in America con la sua famiglia dopo la separazione dalla famiglia reale avvenuta ufficialmente pochi mesi fa.. In occasione del compleanno appena passato della “principessa del popolo“ Harry aveva ricordato la madre con un messaggio. A ogni modo questa potrebbe essere l’occasione per i due fratelli Windsor, di una riunificazione nel nome della madre, dopo gli screzi di cui si è vociferato in questi ultimi tempi.

Unimamme, cosa ne pensate di questa iniziativa? Vi piace? Noi vi lasciamo con un filmato che mostra come Diana e Harry siano ribelli, uguali da sempre.

