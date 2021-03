Principe Filippo operato al cuore: “teniamo le dita incrociate” | FOTO

Principe Filippo sottoposto a un intervento al cuore: come è andato e come sono le sue condizioni. Le ultime notizie.

A metà febbraio il Principe Filippo era stato ricoverato in una clinica di Londra per un malore non meglio precisato. Buckingham Palace aveva minimizzato, parlando della necessità di controlli e di riposo per il consorte della Regina Elisabetta.

Quasi subito, però, era emerso che la situazione era in realtà più grave di quanto comunicato inizialmente. I giorni di degenza al King Edward VII Hospital hanno cominciato ad allungarsi e si era capito che il Duca di Edimburgo non sarebbe uscito dall’ospedale presto.

In particolare, avevano colpito le lacrime del Principe Carlo, colto dai fotografi dopo aver fatto visita al padre in ospedale. In molti avevano temuto il peggio. Filippo ha 99 anni, ne compirà 100 il prossimo 10 giugno. Alla sua veneranda età non sono rari i problemi di salute anche gravi. A tranquillizzare sudditi e fan della Famiglia reale britannica ci aveva pensato il nipote William, rassicurando sulle condizioni di salute del nonno. “È ok“, aveva detto William ai giornalisti.

Il primo marzo, il Principe Filippo è stato trasferito in un altro ospedale, il St Bartholomew, sempre a Londra. un grande Ospedale specializzato nelle terapie cardiovascolari. Qui il Pirnicpe è stato sottoposto a un intervento cardiaco. Ecco come è andato e quali sono le sue condizioni ora.

Principe Filippo operato al cuore: le ultime notizie

II Principe Filippo è stato sottoposto a “una procedura al cuore” hanno spiegato fonti di stampa, dovuta a una “preesistente condizione” di salute. L’intervento è stato eseguito un paio di giorni fa all’ospedale St Bartholomew di Londra, centro specializzato nelle cura delle patologie cardiovascolari.

L’intervento si è svolto senza problemi e ha avuto esito positivo. Filippo è tornato già oggi al King Edward VII’s Hospital, dove era stato ricoverato lo scorso 16 febbraio. Il Principe si trova in un’ala provata dell’ospedale, dove rimarrà ancora per non si sa per quanto tempo.

Sembra che il problema di salute di Filippo sia dovuto a un’infezione. Comunque non Covid, era stato subito precisato. Il Principe Filippo e la Regina Elisabetta avevano ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid a inizio gennaio.

In una nota diffusa da Buckingham Palace si legge: “Dopo la procedura eseguita mercoledì con successo al St Bartholomew’s Hospital, Sua Altezza Reale è stato trasferito stamattina al King Edward VII. Si prevede che il Duca rimanga ricoverato per proseguire la terapia un certo numero di giorni“. La nota non dice per quanto tempo Filippo resterà ancora in ospedale.

In questi giorni di ricovero, al Principe Filippo non è mancato il sostegno e l’affetto non solo di suoi familiari ma anche dei cittadini britannici. In molti hanno mandato messaggi di auguri e incoraggiamento, pensieri e preghiere. Sono arrivate anche le letterine da parte dei bambini.

Il messaggio nella foto sopra invia una preghiera al Principe. L’augurio è che Filippo possa guarire e trovare il conforto e la pace di cui ha bisogno. Si tratta di una delle tante manifestazioni di affetto per il Duca di Edimburgo.

Nella Famiglia reale c’è apprensione ma anche fiducia sulle condizioni di Filippo e la sua ripresa. la Duchessa di Cornovaglia Camilla, moglie di Carlo, ha dichiarato un paio di giorni fa alla stampa che le condizioni di del Principe sono in lieve miglioramento. “Teniamo le dita incrociate“, ha detto Camilla.

Prima del ricovero in ospedale, il Principe Filippo si trovava al Castello di Windsor con la consorte Elisabetta, dove entrambi sono isolamento dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Filippo si è ritirato dalla vita pubblica e dagli impegni reali nel 2017. È stato consorte reale più a lungo in servizio della storia. E molto probabilmente nessun altro batterà questo record.

Lo scorso 20 novembre Filippo ed Elisabetta hanno festeggiato 73 anni di matrimonio. Un anniversario festeggiato in intimità nell’isolamento del Castello di Windsor, ma con l’affetto di tutta la famiglia e dei sudditi, seppure a distanza, e soprattutto il grande biglietto colorato di auguri dai pronipoti George, Charlotte e Louis, i figli di William e Kate.

Seguite le vicende della Famiglia reale britannica, unimamme? Eravate a conoscenza del ricovero del Principe Filippo?