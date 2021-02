Kate Middleton e il messaggio d’amore al marito William. San Valentino anticipato.

In tempi difficili e pieni di sfide come quelli della pandemia che stiamo vivendo da un anno, poter contare sulle persone care è fondamentale. Ci aiuta a mantenere un equilibrio, a non perdere di vista noi stessi e a superare i momenti più duri. Vale per i “comuni mortali” così come per i vip e per i reali. Vale anche per Kate e William, una delle coppie reali più amate dal pubblico, e per i loro figli, George, 7 anni, Charlotte, 5 e Louis, 2.

I Duchi di Cambridge nell’ultimo anno non si sono sottratti ai loro obblighi di coppia reale e hanno partecipato a iniziative pubbliche, eventi, incontri che rientrano non solo tra le attività di “sponsor” della Famiglia reale britannica ma anche di promozione sociale, soprattutto a favore delle famiglie e della salute mentale.

M come hanno vissuto questo anno di pandemia i Duchi? Da Kate arriva per il marito una dichiarazione d’amore. Ecco cosa ha detto.

Kate Middleton esausta per il lockdown lancia un messaggio d’amore al marito William

L’anno della pandemia è stato difficile per William e Kate, come per molte altre coppie con figli. Stare chiusi in casa – nel loro caso palazzi reali o grandi ville – spiegare ai bambini quello che sta succedendo, rimanere lontani dagli altri familiari e dagli amici, avere la routine quotidiana scombinata. Sono gli sconvolgimenti che sono toccati a tutti, anche a una coppia reale, sebbene con comodità e agi che le persone comuni nemmeno di sognano.

Le difficoltà emotive e psicologiche, tuttavia, si assomigliano: la paura del contagio e le ansie per il futuro sono quasi ovunque le stesse, anche se di portata e conseguenze differenti. Anche i Duchi di Cambridge hanno sofferto, pur nel loro ritiro di lusso. Anche loro si sono dovuti reinventare. In momenti tanto difficili, la solidità di una coppia è come un’ancora di salvezza e un approdo sicuro da cui ripartire.

Per questo motivo, quando Kate Middleton in una delle tante videochiamate su Zoom con i genitori, nella sua attività a favore delle famiglie, non ha avuto esitazioni nell’ammettere che William è stato il suo più grande sostegno durante questa pandemia. La Duchessa di Cambridge non ha mai nascosto l’affetto per il marito, per lei un vero e proprio punto di riferimento.

Questa ammissione, pubblicata in un video sul profilo Instagram dei Duchi di Cambrodge, possiamo definirla una vera e propria dichiarazione di amore di Kate a William, che anticipa di alcuni giorni San Valentino. Un chiaro segnale di solidità della coppia che il prossimo aprile festeggerà dieci anni di matrimonio.

Anche se l’argomento era la pandemia, le difficoltà da gestire come genitori e le azioni messe in campo per superarle, il riconoscimento di Kate a William avrà fatto battere il cuore a molti loro fan.

Questo è stato un anno molto difficile per le famiglie, di tutto il mondo e non solo del Regno Unito, dove ora è in corso il terzo lockdown. I genitori hanno dovuto reinventarsi, non potendo fare affidamento sui normali sistemi di sostegno, a cominciare dalla scuola. Kate, ad esempio, si è rammaricata di non aver potuto aiutare i figli con i compiti di matematica e ha ammesso che le sue competenze su questa materia sono molto scarse. Si è anche è improvvisata parrucchiera di famiglia “con grande orrore dei miei figli“, ha raccontato ridendo.

Per Kate Middleton, comunque, essere genitore durante il lockdown è stato estenuante. Le esigenze dei figli e i nuovi ruoli che si è trovata a ricoprire, senza aiuti dall’esterno, l’hanno provata, ha ammesso. Nonostante le difficoltà della pandemia, poi, non son venuti meno i doveri reali, Tra gli impegni più significatici c’è stato il tour del Regno Unito in treno, che ha impegnato i Duchi di Cambridge lo scorso dicembre. Per fortuna accanto a Kate c’è stato sempre William.

Lo stesso principe aveva condiviso pubblicamente alcuni momenti del lockdown in famiglia, i suoi racconti di insegnante improvvisato per i figli, anche lui negato in matematica. Soprattutto aveva elogiato la pazienza infinita della moglie.

Nel video pubblicato sul profilo Instgram si vede Kate seduta del divano della casa di Anmer Hall, nel Norfolk, dove si sono trasferiti all’inizio della pandemia e dove continuano a vivere tuttora. La casa è tenuta di campagna che William e Kate hanno ricevuto in regalo dalla Regina Elisabetta ed è vicina a Sandringham House, la casa privata della Regina.

Che ne pensate unimamme di queste dichiarazioni a cuore aperto di Kate Middleton?