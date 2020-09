Kate Middleton in aiuto dei neogenitori | VIDEO

La Duchessa di Cambridge Kate Middleton in aiuto dei neogenitori.

Da quando è entrata a far parte della famiglia reale britannica, Kate Middleton, moglie del principe William d’Inghilterra e Duchessa di Cambridge, mamma di tre bambini, George, Charlotte e Louis, è attiva nel sostegno alle famiglie e ai bambini. Insieme al marito William è molto attenta nella promozione della salute mentale. Si tratta naturalmente di uno dei loro impegni istituzionali nella veste di reali del Regno Unito, al quale tuttavia sia Kate che William hanno mostrato molta sensibilità e attenzione. Una partecipazione molto attenta che va oltre la semplice presenza istituzionale.

Kate Middleton in aiuto dei neogenitori

Tra gli impegni a favore delle famiglie, Kate ha partecipato martedì 22 settembre a un incontro con genitori volontari che prestano il loro tempo e il loro aiuto ad altre famiglie in difficoltà. Famiglie con bambini con disabilità o che necessitano di un aiuto di tipo economico, sociale ed educativo sono le prime beneficiarie di queste forme di sostegno che ricevono grazie ai volontari.

Nel Regno Unito sono tante le associazioni e le organizzazioni di questo tipo, create per fornire del servizi sociali che il welfare pubblico non offre o non offre a sufficienza. Alle volte collaborano direttamente con gli enti pubblici o sono enti che per la loro preziosa attività ricevono finanziamenti pubblici o donazioni dai privati, anche da personaggi famosi e dalla famiglia reale britannica, ovviamente.

I servizi che queste associazioni e i loro volontari offrono sono i più vari: dall’assistenza nel percorso della maternità, come controlli medici in gravidanza e relativa consulenza, al sostengo medico, psicologico, economico e sociale per le famiglie con bambini con disabilità. Sono previsti programmi di aiuti economici per le famiglie in difficoltà e anche servizi e programmi per quelle minoranze che rischiano l’esclusione sociale.

Kate Middleton oggi ha fatto visita ai volontari di queste organizzazioni conoscere le attività che svolgono e condividere le esperienze come genitori. La visita della Duchessa di Cambridge, che si è svolta all’aperto a Battersea Park, è stata documentata con foto e video da Kensington Palace che ha pubblicato le immagini su suoi canali social e sulle stories di Instagram. Per Kate una giornata di impegni istituzionali ma anche di relax.

“La duchessa di Cambridge – scrive su Instagram Kensington Palace – ha trascorso la giornata ascoltando l’importanza dei programmi di sostegno promossi dai genitori. Dopo una videochiamata con esperti del settore, la Duchessa si è recata a Battersea Park a Londra per ascoltare direttamente dai genitori e dai volontari le loro esperienze di sostegno da genitore a genitore. In tutto il Regno Unito – spiega Kensignton Palace – ci sono diverse migliaia di genitori che usano il loro tempo, esperienza e conoscenza per aiutare altri genitori e famiglie.

Questa mattina Sua Altezza Reale ha parlato con rappresentanti e volontari di diverse organizzazioni che gestiscono programmi di supporto tra pari a proposito dei loro servizi e dell’impatto che il COVID-19 sta avendo sulle famiglie in tutto il Paese. I volontari possono fornire un aiuto prezioso nel sostenere il benessere emotivo dei genitori, il che è particolarmente importante dato che i problemi di salute mentale materna colpiscono almeno 1 donna su 10 durante la gravidanza o la prima infanzia”. Ha concluso Kensington Palace.

L’impegno di Kate Middleton per le famiglie del Regno Unito e per la loro salute mentale è dunque più vivo che mai.

