Kate Middleton incinta? Gli indizi da una persona a lei molto vicina

Kate Middleton sarebbe in attesa del suo quarto figlio. Questa volta gli indizi li ha dati una persona che la conosce molto bene.

Secondo alcuni tabloid inglesi, la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, sarebbe in attesa del suo quarto figlio. Una notizia che farebbe contenti i fan della famiglia reale inglese e non solo.

Kate è sposata con William, il figlio di Carlo e dell’amata Lady Diana, i due hanno già tre figli: George, che ha sette anni, Charlotte, che ne ha cinque ed il piccolo di casa che di anni ne ha 2, Louis. I Duchi di Cambridge hanno sempre dichiarato il loro amore per la famiglia e che si occupano in prima persona dei bambini, anche quando erano molto piccoli ed avevano bisogno di tantissime attenzioni.

Kate Middleton: è William a dare indizi su di una presunta gravidanza

Kate Middleton è incinta, è quanto affermano i giornalisti del Daily Express, in un articolo pubblicato online. Si tratterebbe ben più di un pettegolezzo o di una supposizione in quanto sembrerebbe che sia stato William a confermare la notizia con il suo linguaggio del corpo.

Il quotidiano britannico ha intervistato un’esperta del settore, Judi James, che ha affermato che guardando il modo di muoversi di Kate non si può essere in grado si capire se la Duchessa sia incinta, questo perchè è sua abitudine appoggiare le mani sul ventre (un atteggiamento che hanno molte donne incinte).

Invece, sembrerebbe che William sia un “libro aperto” per chi lo sa osservare bene, riuscendo si a mascherare i sentimenti di rabbia e di frustrazione, ma non a nascondere le emozioni positive: “Se si vuole sapere qualcosa sui figli in arrivo basta guardare i suoi sorrisi repressi. Cercare di sopprimere un sorriso porta a un’espressione degli occhi addolcita, a un loro restringimento. Inoltre c’è una leggera spinta in fuori delle labbra e il sorriso emerge agli angoli“.

L’esperta ha poi continuato: “Sia William e sia Harry tendevano a usare rituali di mimetismo subconscio che davano enormi indizi quando le loro mogli erano incinte per la prima volta, mettendo una mano sul ventre, in pubblico, in un atto di empatia”.

Sembrerebbe, sempre secondo la fonte, che nelle ultime uscite pubbliche, William abbia un’espressione del viso molto felice, ma che tende a non mostrare. Chi segue da vicino la Famiglia Realeè convinto che sia un indizio della quarta gravidanza di Kate.

Come per altri personaggi famosi, vedi anche Ed Sheeran, il lockdown avrebbe permesso anche a Kate e William di tenere facilmente la notizia per loro. Per il momento non ci sono ne conferme e ne smentite, si deve solo aspettare l’annuncio ufficiale dalla Casa Reale.

Voi unimamme cosa ne pensate? Sarà solo una supposizione? Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni…