Kate Middleton si commuove per aiutare le famiglie | FOTO”

Kate Middleton corre in aiuto dei sudditi più bisognosi, delle famiglie con bambini che stanno vivendo un momento difficile.

Unimamme, Kate Middleton torna alla ribalta per un’iniziativa di solidarietà, la Duchessa di Cambridge si è recata presso un’associazione che sostiene le comunità locali con beni di prima necessità per chi è povero.

La duchessa di Cambridge aiuta i poveri

La duchessa di Cambridge è instancabile nell’aiutare il prossimo, il 3 agosto scorso infatti è andata a far visita presso il Baby Basics Uk che opera attraverso le parrocchie e con l’aiuto delle varie comunità locali per fornire cose essenziali, come abiti o cose necessarie ai poveri.

LEGGI ANCHE: WILLIAM E KATE IN VIDEOCHIAMATA: “SIATE FIERI DEI VOSTRI GENITORI” | VIDEO

Kate voleva promuovere un’iniziativa patrocinata da lei stessa e che coinvolge 19 ecommerce e marchi britannici che hanno unito i loro sforzi per donare nuovi articoli a 40 baby banks in Uk.

Catene note come Tesco, Lewis, Mark & Spencer e Sainsbury’s hanno donato 10 mila prodotti.

LEGGI ANCHE: KATE MIDDLETON AMMETTE DA MAMMA “AVEVO BISOGNO D’AIUTO” | VIDEO Durante l’evento Kate ha indossato una maschera floreale, chiaro segno che i monarchi inglesi si attengono diligentemente a tutte le varie regole impostate per prevenire il diffondersi del contagio da coronavirus. Non è la prima volta, ovviamente, che Kate sfoggia una mascherina, ne aveva indossata una anche in occasione di una visita alla National Gallery.

LEGGI ANCHE: “GENITORI CHIEDETE AIUTO”: L’APPELLO DI KATE MIDDLETON | VIDEO

La Duchessa di Cambridge ha anche ammesso di essersi commossa sentendo i racconti di alcune famiglie e della loro difficile situazione durante la quarantena.

A questo proposito, Kate Middleton ha dichiarato sul Mirror: “posso diventare molto emotiva. Mi ricordo un paio di famiglie che ho incontrato da King’s Lynn, sono tornata a casa e sono scoppiata a piangere, le loro storie erano molto commoventi. I problemi che hanno affrontato, il coraggio che hanno dimostrato… in circostanze straordinarie. Aiutare le loro famiglie in tempi straordinari“.

Le baby banks hanno aiutato tante famiglie durante la chiusura, ma si sono trovate molto sotto pressione a causa delle numerose richieste e perché non possono accettare donazioni di seconda mano. Per questo Kate si è impegnata a incrementare le donazioni da parte dei brand. La duchessa di Cambridge stessa ha preparato dei pacchi per la famiglie presso Baby Basics di Sheffield. “Una delle mamme che ho incontrato è un’infermiera. Questa famiglie fanno un lavoro fantastico anche se sono in difficoltà”. Sicuramente la famiglia reale dimostra di essere ben consapevole dei sacrifici affrontati dai connazionali durante il piccolo di Covid 19, ricordate che i piccoli principini avevano applaudito gli operatori sanitari che iniziavano il turno nelle terapie intensive?

Unimamme, cosa ne pensate dell’impegno della Duchessa di Cambridge? Sapevate che durante l’emergenza Covid 19 William e Harry si erano uniti sui social per aiutare?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.